Yüzde 70 Engelli Raporu ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

Soru : 2008 Ekim ayından önce 4 aylık gibi bir özel sektör çalışmam var. Sonrasında ise: 2008 Ekim sonrasından-2013'e kadar (parça parça )563 gün özel sektör tecrübem bulunmaktadır. 2013 tarihi itibariyle engelli raporumla (yüzde 70) devlet memurluğuna atandım ve halen çalışmaktayım. Hizmet birleştirmemi de kurumumda yaptım. En çabuk şekilde ne zaman ya da nasıl emekli olabilirim? Yardımcı olursanız sevinirim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memurluğa başlamış kişiler 5510 sayılı Kanuna tabidirler ve 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümleri şartlarını taşımaları kaydıyla engellilik durumlarından dolayı emeklilik haklarını kazanırlar. Bu durum 5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmünde açıklanmıştır.

Engelli göreve başlayan yani EKPSS ile göreve başlayan memurlar için 5510 sayılı Kanunda aranılan koşullar da şu şekildedir;

1- Çalışma gücünün en az % 60'ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğinin Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilen memur malul sayılmaktadır.

2- Ancak, memur olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, malullük aylığından yararlanamıyor.

Malullük aylığından yararlanamayan memurlar en az on beş yıldan beri sigortalı olursa ve bu süre içerisinde en az 3960 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olursa yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.

3- Ayrıca, sağlık kurulu raporlarını inceleme mercii olan Sosyal Güvenlik Kurulu sağlık kurulu, raporları inceleyip çalışma gücündeki kayıp oranının;

- % 50 ila % 59 arasında olduğunu tespit ederse, kişilerin en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

- % 40 ila % 49 arasında olduğunu tespit etmesi halinde de kişilerin en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığına hak kazanmaları mümkün olmaktadır.

4- Yaşlılık aylığı için bir yaş koşulu bulunmamaktadır.

5- Engelli memurlara engelli aylığı şeklinde değil de, yaşlılık aylığı şeklinde aylık bağlanmaktadır.

Ayrıca;

-Memurun, memurluktan önce işçilik esnaflık süreleri varsa bu süreler yukarıda belirtilen hem sigortalılık süresinin başlangıcında, hem de prim ödeme gün sayılarında dikkate alınır.

-Sigortalılık süresi ile hizmet toplamı farklıdır. Sigortalılık süresi ilk defa sigortalı olarak başlamak koşulu ile bundan sonrası süreçte sigortalılık süresinin bitirilmesi gerekir ve bu ara sürecin mutlaka çalışarak tamamlanması gerekmez.

-Memurlar için vergi indiriminden dolayı emeklilik uygulaması işlemi bulunmamaktadır. Sağlık Kurulu raporları ve bu raporlardaki engellilik oranı dikkate alınarak sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı uygulanmaktadır.

-Engelli vergi indiriminden dolayı alınan sağlık raporundaki oran, engelli aylığı için geçerli olamayacağını da değerlendirmekteyiz. Zira, Engellilik oran durumunun son tespit yeri de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu olmaktadır.

Bu bağlamda sonuç değerlendirmemiz;

- Belirttiğiniz engellilik oranı olan % 70 oranı esas alınarak memurluğa başlamış iseniz, memurluğa başlamadan önceki bu oran % 60 oranının üzerinde olduğu için malullük aylığından yararlanmanızı sağlamaz. Bu durumda oranınız esas alınarak sizin yukarıda da "Malullük aylığından yararlanamayan memurlar en az on beş yıldan beri sigortalı olursa ve bu süre içerisinde en az 3960 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olursa yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir." Şeklinde belirttiğimiz durumdan yararlanarak yaşlılık aylığı talebinde bulunabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Ancak, sigortalı olarak göreve başlama tarihinizi belirtmemiş olduğunuzdan, bu hesabı kendiniz yaparak 15 yıllık sigortalılık sürenizi hesaplamanız gerekecektir. Ayrıca, bu süre içerisinde de 11 yıl (3960 gün) SGK primleri ödenmiş hizmetlerinizin de olması gerekmektedir.

NOT: Verdiğiniz bilgiler kapsamında değerlendirmelerimiz bu şekildedir. Yine de hem Kurumunuzdan hem de SGK ndan bilgi almanızı tavsiye etmekteyiz.



