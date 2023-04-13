1994 yılında Bağ-Kurlu, 2000 yılında Uzman Çavuş, 2010 yılında memur olan EYT'den nasıl yararlanır?

Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 12 bin dolarlık uçak göndermesi
Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 12 bin dolarlık uçak göndermesi
25.000 TL, faiz yok, masraf yok!
25.000 TL, faiz yok, masraf yok!
Sponsorlu İçerik
Sağanak nedeniyle iki ilde eğitime 1 gün ara verildi
Sağanak nedeniyle iki ilde eğitime 1 gün ara verildi
'Sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları, mahşeri vicdana havale ediyoruz'
'Sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları, mahşeri vicdana havale ediyoruz'
Demirtaş'tan mahkeme heyetine tehdit: Sadece gününü bekliyoruz
Demirtaş'tan mahkeme heyetine tehdit: Sadece gününü bekliyoruz
Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erdoğan'dan 'Kandil' tepkisi: Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi?
Erdoğan'dan 'Kandil' tepkisi: Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi?
Tarım Bakanlığı çiftçilere 'ithal' tohumu dayatıyor!
Tarım Bakanlığı çiftçilere 'ithal' tohumu dayatıyor!
Gram altın tarihi zirvesine yakın
Gram altın tarihi zirvesine yakın
Ak Parti Samsun milletvekili adayı, adaylıktan çekildi
Ak Parti Samsun milletvekili adayı, adaylıktan çekildi
İletişim Başkanlığı: MB, Kapalıçarşı'dan döviz alım satım işlemi yapmıyor
İletişim Başkanlığı: MB, Kapalıçarşı'dan döviz alım satım işlemi yapmıyor
Yurt dışında sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
Yurt dışında sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
İkinci el otomobilde satışlar da fiyatlar da arttı
İkinci el otomobilde satışlar da fiyatlar da arttı
Seçimler takım elbise satışlarını artırdı
Seçimler takım elbise satışlarını artırdı
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı
LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
Bankacılık sektöründe işler karıştı! Bankalar artık kredi vermiyor
Bankacılık sektöründe işler karıştı! Bankalar artık kredi vermiyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor
CHP ödünç vekil verecek!
CHP ödünç vekil verecek!
Yargıtay'dan emsal karar: ATM'ye kartını kaptıranlar dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: ATM'ye kartını kaptıranlar dikkat!
YSK'nın bağımsız milletvekili adayları ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
YSK'nın bağımsız milletvekili adayları ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 369 gözaltı kararı
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 369 gözaltı kararı
Kılıçdaroğlu iki bakan adayını ilan etti
Kılıçdaroğlu iki bakan adayını ilan etti
Erdoğan'dan çarşamba günü yeni müjdeler gelebilir
Erdoğan'dan çarşamba günü yeni müjdeler gelebilir
Bakanlıktan 'soğan' açıklaması: Turfanda soğan hasadı başladı
Bakanlıktan 'soğan' açıklaması: Turfanda soğan hasadı başladı
Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek
Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı: İşte seçim vaatleri
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı: İşte seçim vaatleri
Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti
Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti
Erdoğan: Kamudaki mülakatı kaldıracağız
Erdoğan: Kamudaki mülakatı kaldıracağız
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

1994 yılında Bağ-Kurlu, 2000 yılında Uzman Çavuş, 2010 yılında memur olan EYT'den nasıl yararlanır?

EYT den yani, 3 Mart 2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7438 sayılı Kanun kapsamına girebilmek için mutlaka 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışmaya başlanılması gerekmektedir. Ayrıca, memur emeklilik sisteminde sigortalılık süresi hesabı bulunmaz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 00:10, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 15:37
Yazdır
1994 yılında Bağ-Kurlu, 2000 yılında Uzman Çavuş, 2010 yılında memur olan EYT'den nasıl yararlanır?

Soru: İyi günler kolay gelsin. Ben 1994 yılında bağ kurlu olarak 210 gün sigorta ödemem var. Memurluğa girişim 2000 yılında ancak 24.02.1998 ve temmuz 1999 yılları arasında 18 ay askerlik yaptım ve borçlanması ödedim. 2000 ile 2004 yılları arasında uzman çavuş olarak görev yaptım ve 2004 ile 2010 yılları arasında 4 a sigortalı olarak çalıştım. 2010 yılında memurluğa geçtim. Halen çalışmaktayım. 9122 gün yatmış primim ve 28 yıl 9 ay sigortalılık sürem var. Ben EYT den faydalanabilir miyim? Beni bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

7438 sayılı Kanun Metni:

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 95- Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.

Birinci fıkra kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren bu Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Bu fıkrada yer alan indirimden, bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla yararlanılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir."

HÜKMÜN YORUMU:

Madde hükmü açık ve net. Özeti, 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışmaya başlamış olanlar, yani ister işçi, ister esnaf, ister memurluk olsun SGK primleri ödenmiş şekilde çalışmaya başlamış olanlar EYT kapsamına girmekte, dolayısıyla bu durumda olanlardan daha sonra memurluğa başlamış olsalar da sadece hizmet sürelerine bakılarak emeklilik kazanımları sağlanmış olmaktadır.

8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayan ve bugün için memur statüsünden emekli olmak isteyenlerden;

- Kadın ise 20 hizmet yılı

- Erkek ise 25 hizmet yılı

Tamamlamış olduğunda herhangi bir yaş şartı, sigortalılık süresi gibi şart aranmadan emekli olabilmeleri mümkün olmaktadı

Bu bağlamda; sizin de belirttiğiniz gibi 1994 yılında 210 gün Bağ-Kur çalışmanız olması kaydıyla ve prim borcu da bulunmaması şartıyla EYT kapsamına girdiğinizi ve memur statüsünden emekli olmak için yaş şartı, sigortalılık süresi aranmadan sadece 25 hizmet yılınızı (bağ-kur, askerlik borçlanma süreniz, uzman çavuşluk süreniz, yıpranma payınız, işçilik süreniz, memurluk süreniz toplamı) tamamladığınızda, (belirttiğiniz üzere bu süreyi de tamamlamış durumdasınız) istediğiniz zaman emeklilik talebinde bulunabileceğinizi, değerlendirmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber