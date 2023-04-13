1994 yılında Bağ-Kurlu, 2000 yılında Uzman Çavuş, 2010 yılında memur olan EYT'den nasıl yararlanır?

Soru: İyi günler kolay gelsin. Ben 1994 yılında bağ kurlu olarak 210 gün sigorta ödemem var. Memurluğa girişim 2000 yılında ancak 24.02.1998 ve temmuz 1999 yılları arasında 18 ay askerlik yaptım ve borçlanması ödedim. 2000 ile 2004 yılları arasında uzman çavuş olarak görev yaptım ve 2004 ile 2010 yılları arasında 4 a sigortalı olarak çalıştım. 2010 yılında memurluğa geçtim. Halen çalışmaktayım. 9122 gün yatmış primim ve 28 yıl 9 ay sigortalılık sürem var. Ben EYT den faydalanabilir miyim? Beni bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.

Detaylar/Değerlendirmeler:



7438 sayılı Kanun Metni:



MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 95- Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.

Birinci fıkra kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren bu Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamaz. Bu fıkrada yer alan indirimden, bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla yararlanılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir."



HÜKMÜN YORUMU:

Madde hükmü açık ve net. Özeti, 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili olarak çalışmaya başlamış olanlar, yani ister işçi, ister esnaf, ister memurluk olsun SGK primleri ödenmiş şekilde çalışmaya başlamış olanlar EYT kapsamına girmekte, dolayısıyla bu durumda olanlardan daha sonra memurluğa başlamış olsalar da sadece hizmet sürelerine bakılarak emeklilik kazanımları sağlanmış olmaktadır.



8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayan ve bugün için memur statüsünden emekli olmak isteyenlerden;

- Kadın ise 20 hizmet yılı

- Erkek ise 25 hizmet yılı

Tamamlamış olduğunda herhangi bir yaş şartı, sigortalılık süresi gibi şart aranmadan emekli olabilmeleri mümkün olmaktadı



Bu bağlamda; sizin de belirttiğiniz gibi 1994 yılında 210 gün Bağ-Kur çalışmanız olması kaydıyla ve prim borcu da bulunmaması şartıyla EYT kapsamına girdiğinizi ve memur statüsünden emekli olmak için yaş şartı, sigortalılık süresi aranmadan sadece 25 hizmet yılınızı (bağ-kur, askerlik borçlanma süreniz, uzman çavuşluk süreniz, yıpranma payınız, işçilik süreniz, memurluk süreniz toplamı) tamamladığınızda, (belirttiğiniz üzere bu süreyi de tamamlamış durumdasınız) istediğiniz zaman emeklilik talebinde bulunabileceğinizi, değerlendirmekteyiz.