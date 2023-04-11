Trabzon BB Genel Sekreteri Adanur, ALS hastalığına yenik düştü

AK Parti seçim beyannamesi açıklanıyor
AK Parti seçim beyannamesi açıklanıyor
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
HDP sözlü savunma yapmamıştı...AYM kararını verdi
HDP sözlü savunma yapmamıştı...AYM kararını verdi
Aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı
Aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı
Konut fiyatları düşecek
Konut fiyatları düşecek
Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası
Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası
Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'yi YHT heyecanı sardı
Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'yi YHT heyecanı sardı
Kadroya alınan işçilerin taşeron süresi de tazminat için hesaplanacak
Kadroya alınan işçilerin taşeron süresi de tazminat için hesaplanacak
CHP İl Başkanlığına ateş açan 3 şüpheli serbest bırakıldı
CHP İl Başkanlığına ateş açan 3 şüpheli serbest bırakıldı
AK Parti'li İl Başkanı'ndan aday listelerine sosyal medyadan tepki
AK Parti'li İl Başkanı'ndan aday listelerine sosyal medyadan tepki
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Soma'da maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen işçi öldü
Soma'da maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen işçi öldü
Otomobilde bayram hareketliliği: İkinci elde fiyatlar yüzde 10 arttı
Otomobilde bayram hareketliliği: İkinci elde fiyatlar yüzde 10 arttı
YSK'dan HDP kararı: Sandık kurullarında üye veremeyecek
YSK'dan HDP kararı: Sandık kurullarında üye veremeyecek
AK Parti sahaya iniyor: Erdoğan seçim beyannamesi açıklayacak
AK Parti sahaya iniyor: Erdoğan seçim beyannamesi açıklayacak
Madeni paralarda 14 yıl sonra değişiklik: Yüzde 30 tasarruf sağlanacak
Madeni paralarda 14 yıl sonra değişiklik: Yüzde 30 tasarruf sağlanacak
Teravih namazından çıkanlara ateş açan 2 zanlı tutuklandı
Teravih namazından çıkanlara ateş açan 2 zanlı tutuklandı
POLSAN yıllık temettüleri polis ve bekçilerin hesaplarına yansıtıldı
POLSAN yıllık temettüleri polis ve bekçilerin hesaplarına yansıtıldı
'Müdür yardımcısı hastanede kalıp pijama ve terlikle geziyor' iddiasına soruşturma
'Müdür yardımcısı hastanede kalıp pijama ve terlikle geziyor' iddiasına soruşturma
BTP, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmama kararı aldı
BTP, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmama kararı aldı
Bakanlar, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı
Bakanlar, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı
'Deprem ve Togg kredisi' dolandırıcılığında 25 tutuklama
'Deprem ve Togg kredisi' dolandırıcılığında 25 tutuklama
Emekli maaş ve ikramiyeleri bu hafta ödenmeye başlayacak
Emekli maaş ve ikramiyeleri bu hafta ödenmeye başlayacak
CHP ve İyi Parti'de listeler istifaları getirdi
CHP ve İyi Parti'de listeler istifaları getirdi
'Tırlar yabancı plakalı, Togg nereden geliyor?' iddialarına yanıt
'Tırlar yabancı plakalı, Togg nereden geliyor?' iddialarına yanıt
Kamu işçilerine zam görüşmesinde taraflar bir araya geldi
Kamu işçilerine zam görüşmesinde taraflar bir araya geldi
YSK'da 26 partinin aday listeleri inceleniyor
YSK'da 26 partinin aday listeleri inceleniyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Trabzon BB Genel Sekreteri Adanur, ALS hastalığına yenik düştü

Trabzon'da vefat eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur'un cenazesi toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 15:49, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 15:49
Yazdır
Trabzon BB Genel Sekreteri Adanur, ALS hastalığına yenik düştü

ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığı nedeniyle bir yıldır tedavi gören 47 yaşındaki Adanur, dün evinde yaşamını yitirdi.

Adanur için görev yaptığı Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, eski İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk ile belediye çalışanları katıldı.

Vali Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, kaymakamlık döneminden tanıştığı Adanur'un çok başarılı bir mülki idare amiri olduğunu söyledi.

Çok kıymetli ve çalışkan bir arkadaşını kaybettiğini dile getiren Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kıymetli kardeşimizin son ana kadar, yakın bir zamanda da kendisini ziyaret ettiğimde hareket kabiliyeti biraz kısıtlı olmasına rağmen işinin başında olduğuna ve bir ibadet aşkıyla işine sarıldığına yakinen şahit birisiyim. Ülkemizin geçirdiği o zor dönemlerde kayyum olarak görev yapmış, birçok fedakarlığa katlanmış bir kardeşimiz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Geride kalan tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Trabzon'umuzun, mülki idare camiamızın başı sağ olsun."

Başkan Zorluoğlu ise çok değerli bir mesai arkadaşlarını genç yaşta yitirmenin herkese büyük üzüntü yaşattığını belirtti.

Belediye tarafından yapılan her hizmette Adanur'un emeği olduğunu ifade eden Zorluoğlu, "Yaptığımız her eserin arkasında Ahmet'in gayretleri ve büyük yorgunlukları vardır. Kendisinden Allah razı olsun. Allah mekanını cennet eylesin." dedi.

Adanur'un cenazesi, İskenderpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bostancı Mezarlığına defnedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber