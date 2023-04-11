KPSS 2023/5 yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 16:12, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 16:26
28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Nisan 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren
ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr
adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2023/5
Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2023/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler