Kılıçdaroğlu: Süleyman Şah Türbesini vatan toprağına geri götüreceğiz

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet Buluşmaları çerçevesinde Çanakkale'ye geldi. Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetimler ve Kültür Binası açılışı öncesinde hizmet binası önündeki kalabalık topluluğa seslendi.

Konuşmasında Çanakkalelilere, bu ülkeye huzur getireceğini belirterek seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'in yüzüncü yılında, yüz bin öğretmenin atamasını yapacağız. Bütün köylerdeki okulları tekrar açacağız. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrenciler ile öğretmenleri buluşturacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki kırmızı çizgisinin bayrak ve vatan olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Bakın Süleyman Şah Türbesini kaçırdılar. Suriye sınırları içinde bulunan Süleyman Şah Türbesi. Bu türbe 10 bin dönümlük bir alan. Terör örgütünden kaçtılar. Bayrağımızı indirdiler. Vatan topraklarını terk ettiler. Bunu yapanlar, asla ve asla milliyetçi olamazlar. Bunu yapanlar asla ve asla vatansever olamazlar. Benim bu millete sözüm var. Allah nasip eder sizlerin oyları ile iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Süleyman Şah Türbesini vatan toprağına geri götüreceğiz ve bayrağımızı oraya dikeceğiz" diye konuştu.

Dünyada hastanesi olmayan tek ordunun Türk Ordusu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hastanelerini elinden aldılar. Bir ordunun hastanesi yok ise ciddi sorun var demektir. GATA'yı elinden aldılar. Askeri hastaneleri kapattılar. Göreceksiniz bir hafta içerisinde GATA'yı açacağız, askeri hastaneleri açacağız. Şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Biz ordumuzun bu coğrafyada ne kadar değerli olduğunu biliyoruz" dedi.

Seçmenlere 14 Mayıs günü sandığa gitmeleri için çağrıda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu "Asla ve asla ayın 14'ünde 'bugün işim var, sandığa gidecek miyim, gitmeyecek miyim' diye düşünmeyin. Sandığa gidin. Oyunuzu kullanın ve oyunuza sahip çıkın. Bir şeyden emin olun. Sandıkların tamamına da biz sahip çıkacağız. Hiç endişe etmeyin" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, "Yeni bir iklimi bu ülkeye getireceğiz. Yeni bir iklimin özelliği şu. Sokakta, caddede karşılaştığımız insanlara tanımasak bile selam vermeyi ihmal etmeyeceğiz. Kucaklaşacağız. Ayrılmadık, ayrışmayacağız. Bayrağımızın altında bir ve beraber olacağız" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından CHP ve İYİ Parti milletvekili adaylarını seçmenlere tanıttı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, milletvekilleri ve belediye başkanları partililer ile Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası'nın açılışı gerçekleştirildi. Kemal Kılıçdaroğlu açılışın ardından yeni hizmet binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.