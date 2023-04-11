Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek
Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı: İşte seçim vaatleri
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı: İşte seçim vaatleri
Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti
Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti
Erdoğan: Kamudaki mülakatı kaldıracağız
Erdoğan: Kamudaki mülakatı kaldıracağız
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
HDP sözlü savunma yapmamıştı...AYM kararını verdi
HDP sözlü savunma yapmamıştı...AYM kararını verdi
Aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı
Aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı
Konut fiyatları düşecek
Konut fiyatları düşecek
Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atandı
Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası
Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikere 17,5 yıl hapis cezası
Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'yi YHT heyecanı sardı
Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'yi YHT heyecanı sardı
Kadroya alınan işçilerin taşeron süresi de tazminat için hesaplanacak
Kadroya alınan işçilerin taşeron süresi de tazminat için hesaplanacak
CHP İl Başkanlığına ateş açan 3 şüpheli serbest bırakıldı
CHP İl Başkanlığına ateş açan 3 şüpheli serbest bırakıldı
AK Parti'li İl Başkanı'ndan aday listelerine sosyal medyadan tepki
AK Parti'li İl Başkanı'ndan aday listelerine sosyal medyadan tepki
Motorine zam geldi
Motorine zam geldi
Soma'da maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen işçi öldü
Soma'da maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen işçi öldü
Otomobilde bayram hareketliliği: İkinci elde fiyatlar yüzde 10 arttı
Otomobilde bayram hareketliliği: İkinci elde fiyatlar yüzde 10 arttı
YSK'dan HDP kararı: Sandık kurullarında üye veremeyecek
YSK'dan HDP kararı: Sandık kurullarında üye veremeyecek
AK Parti sahaya iniyor: Erdoğan seçim beyannamesi açıklayacak
AK Parti sahaya iniyor: Erdoğan seçim beyannamesi açıklayacak
Madeni paralarda 14 yıl sonra değişiklik: Yüzde 30 tasarruf sağlanacak
Madeni paralarda 14 yıl sonra değişiklik: Yüzde 30 tasarruf sağlanacak
Teravih namazından çıkanlara ateş açan 2 zanlı tutuklandı
Teravih namazından çıkanlara ateş açan 2 zanlı tutuklandı
POLSAN yıllık temettüleri polis ve bekçilerin hesaplarına yansıtıldı
POLSAN yıllık temettüleri polis ve bekçilerin hesaplarına yansıtıldı
'Müdür yardımcısı hastanede kalıp pijama ve terlikle geziyor' iddiasına soruşturma
'Müdür yardımcısı hastanede kalıp pijama ve terlikle geziyor' iddiasına soruşturma
BTP, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmama kararı aldı
BTP, 14 Mayıs'taki seçimlere katılmama kararı aldı
Bakanlar, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı
Bakanlar, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı
'Deprem ve Togg kredisi' dolandırıcılığında 25 tutuklama
'Deprem ve Togg kredisi' dolandırıcılığında 25 tutuklama
Emekli maaş ve ikramiyeleri bu hafta ödenmeye başlayacak
Emekli maaş ve ikramiyeleri bu hafta ödenmeye başlayacak
CHP ve İyi Parti'de listeler istifaları getirdi
CHP ve İyi Parti'de listeler istifaları getirdi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek

Çalışmak için gittiği şehirde, ev kiralamak isteyen genç kadın, emlakçı ve ev sahiplerinin 'Bekara ev yok' cevabıyla sarsıldı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), emlakçı ve ev sahibi karı-kocanın ayrımcılık yasağı ihlali yaptığına hükmetti. Kurum, beraka ev vermeyen emlakçı ve ev sahiplerini 10'ar bin lira para cezasına çarptırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 17:06, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 17:14
Yazdır
Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek

Bir apartmanın ikinci katındaki daireyi kiralamak isteyen M.N.A., emlak danışmanı G.Ş. ile irtibata geçti. İddiaya göre; emlakçı direkt olarak M.N.A.'a medeni halini sorunca olanlar oldu. Genç kadının bekar olduğunu söylemesi üzerine "Aile şeklinde olacaksa veririz yoksa ev sahibi vermiyor, ev sahibi aile istiyor" şeklinde beyanda bulunan emlakçı, görüşmeyi sonlandırdı. Bir süre sonra yeniden emlakçıyla irtibata geçen M.N.A., evi görmek istediğini, yaptığının yanlış olduğunu ve ev sahibiyle görüşmek istediğini dile getirdi. Emlak danışmanı ise görüşme talebini reddederek "Biz sadece aracıyız bekara ev vermiyoruz, ev sahibinin isteği bu yönde" şeklinde cevap verdi. Yaşanılanlar sonrası üzüntüye boğulan genç kadın TİHEK'e müracaat ederek; yanlış muameleye maruz kaldığını öne sürdü.

Müracaatı değerlendiren TİHEK, emlak danışmanı G.Ş. ile yurt dışında yaşayan ev sahipleri E.U. ve eşi R.U.'dan savunma talep etti. Muhatap emlak danışmanı; ev sahipleri E. U. ve R. U. ile aralarındaki güven ilişkisi nedeniyle herhangi bir sözleşme yapmadıklarını, ev sahibinin, eski kiracılarının eve zarar vermesinden, kirayı zamanında ödememelerinden ve binanın aile binası olmasından dolayı evini aileye kiralamayı tercih ettiğini dile getirdi. Ev sahiplerinin talebi ile ilan için arayan müşterilere bu yönde bilgi verdiklerini, ancak kendisinin ayrımcılık yapmadığını zira daha önce de bekar kişilere ev kiralanmasına aracılık ettiğini söyledi. Kurum, konsolosluk aracılığıyla ev sahiplerinin de görüşünü istedi. ancak resmi yazıya cevap gelmedi.

Müracatı masaya yatıran TİHEK, olayda ayrımcılık ihlalinin yaşandığına hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Öncelikle başvuranın, başvuru dilekçesinin ekinde muhatap emlak danışmanı ile yapmış olduğu görüşmenin ekran görüntüsünü sunduğu görülmüştür. Bu görüntüde, emlak danışmanının aldığı talimat ile bekar kiracı kabul edilmediğini belirttiği anlaşılmaktadır. Muhatap ev sahipleri ile emlak danışmanı arasında dosyaya yansıyan herhangi bir emlakçı kira komisyon sözleşmesi veya benzeri bir sözleşme yoktur. Ancak muhatap emlak danışmanının, ev sahiplerinin istekleri ile hareket ettiğini ifade etmiş olması dikkate alındığında; ayrımcılık talimatını uygulama hükmü istikametinde sorumlu olacağı kanaatine varılmıştır. Muhatap emlak danışmanı, ev sahiplerinden aldığı talimatla uyguladığı ayrımcı muameleyi kabul ederken, muhatap ev sahipleri dosyaya görüşlerini kanuni süresi içinde sunmamıştır. Başvuran tarafından sunulan yazışma içerikleri göz önüne alındığında muhataplar tarafından kendi iddialarına dayanak oluşturabilecek herhangi bir bilgi veya belgenin dosyaya sunulmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, olayda muhatapların ayrımcılık yasağının ihlal edilmediğii ispatlayamadığı sonucuna varılmıştır. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde başvuranın medeni hali nedeniyle doğrudan ayrımcı bir muameleye maruz kaldığı dolayısıyla da eşit muamele ilkesi ile ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır. Başvuruda ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına, muhataplar hakkında 10'ar bin TL idari para cezası uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber