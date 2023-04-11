Erdoğan'dan çarşamba günü yeni müjdeler gelebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan; ehliyet affı ile ücretli öğretmenlere, kamuda çalışan tüm personele ve taşeronda işçilere kadro müjdesini çarşamba günü açıklayabilir.
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 18:19, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 18:20
TGRT Haber'de yer alan habere göre; 10 Milyon kişi için mahkum affında taslak çalışmanın sonuna gelindi.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, ehliyet affı ile ücretli öğretmenlere, kamuda çalışan tüm personele ve taşeronda işçilere kadro müjdesini canlı yayında açıklayabilir.