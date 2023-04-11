Adıyaman'da sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü
Adıyaman'da kent merkezinde, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak yağış etkili oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 19:07, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 19:08
Sağanak nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Eğriçay Köprüsü Alt Geçidi, taşkın riskine karşı, bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları, sağanak nedeniyle zaman zaman kesintiye uğradı.
Kentte sağanak, aralıklarla devam ediyor.