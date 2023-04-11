Yeşil Sol Parti'nin seçim bürolarının açılışındaki terör örgütü propagandasına soruşturma

Merkez Sur ilçesi Karaçalı ve Bağlar ilçesi Mevlana Halid Mahallesi'nde, dün HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ile HDP ve Yeşil Sol Parti yöneticilerinin katılımıyla seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta, katılımcıların yaptığı konuşmalar ve atılan sloganlarda "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.