Bakan Özer, 81 ilin milli eğitim müdürüyle iftarda bir araya geldi

﻿Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki programa, il milli eğitim müdürlerinin yanı sıra Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Osman Sezgin ve Nazif Yılmaz ile genel müdürler katıldı.

Burada konuşan Özer, 6 Şubat'taki depremlerin ilk gününden itibaren Bakanlığın tüm gücüyle sahada olduğunu, öncelikli olarak afetzedelerin barınma, yeme-içme, çadır, soba gibi acil ihtiyaçlarını karşılamak için büyük fedakarlık gösterildiğini belirtti.

Bakan Özer, meslek liselerine kurulan ekmek üretim atölyelerinin de depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığını, günlük 1 milyon 800 bin ekmek üretebilecek kapasiteye erişildiğini aktardı.

- Bölgedeki tüm illerde okullar açıldı

Deprem bölgesinde okulları açmak için il müdürleriyle çalışmalar yürütüldüğünü, bugün itibarıyla bölgedeki tüm illerde okulları açarak öğrencileri öğretmenleriyle buluşturabildiklerini anlatan Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okulları açmadan önce çadırlarda, konteynerlerde tüm imkanları kullanarak çocuklarımızı o travmadan kurtarabilmek için her türlü imkanı seferber ettik. Gerçekten bu sürecin kahramanı öğretmenlerimiz, il yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimizdi. Velhasıl Milli Eğitim Bakanlığıydı. Ben hepinize depremzede vatandaşlarımız adına en içten şükranlarımı sunuyorum."

Milli Eğitim Bakanı Özer, afet bölgesindeki şehirleri yeniden imar etmek için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, fedakar çalışmalarından dolayı genel müdürler ve il milli eğitim müdürlerine başarı belgesi takdim etti.