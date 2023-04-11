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Yeni Türkiye Partisi'nden YSK'ya gecikme itirazı

Yeni Türkiye Partisi, milletvekili aday listesinin gecikme nedeniyle kabul edilmemesi nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 21:57, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 22:01
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Yeni Türkiye Partisi'nden YSK'ya gecikme itirazı

Yeni Türkiye Partisinden yapılan açıklamada, "Başkanlığın belirlediği takvim günü ve takvim saati içerisinde Yeni Türkiye Partisi'nin aday listesi eksiksiz olarak teslim edilmiş olup; hazır olan listemiz aynı gün nihayet 17.15'te teslim alındığından seçilme hakkı ve halkımızın seçme hakkı özünde korunması gerekir. Bu takvim ve saatler düzen sağlamak için olup hakkın özüne dokunmamalıdır. 17.00 yerine 17.15'te teslim alındığı kabul edilen milletvekili aday listesinin saatinde verilmediğinden bahisle kabul edilmemesi hak ihlali teşkil etmektedir. Ancak milletvekili aday listesinin süresinde olmadığından bahisle, teslim alınan listenin 15 dakika geç verildi diye kabul edilmemesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu parti üzerinde kullanacakları tercih hakkı konusundaki seçme hakkı ve iktidara ve muhalefete taşıma, temsil edilme hakkını ihlal ettiği izahtan varestedir. Yine usulüne uygun belgeleri teslim edilen milletvekili adaylarının demokratik hayata katılım ve seçilme hakkının ihlal edildiği tartışmasızdır." denildi.

Açıklamanın devamında, "Keza; milletvekili adaylarını teslim eden siyasi partinin (TYP'nin) iktidar ve muhalefet görevine engel olup bu durum, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından, siyasi partiler tahtında tam bir hukuk katliamıdır. 15 dakika mazeretli gecikmeyle mahkemelerde duruşmanın alındığı bekletme yapıldığı bilinmektedir. Burada da halin olağan akışına uygun olarak parti heyeti trafiği tehlikeye sokan kişiler sebebiyle geciktirilmiştir. Başkanlığın özveri ve yüksek adalet vizyonu herkesçe bilinmektedir. Sayın başkanlığımız ve heyetinden hazır olan ve teslim alınan aday listesinin kabulü konusunda işbu dilekçemizin itirazen tekrar değerlendirmeye alınması, hak ve hukuk gereğidir. Tutanakla teslim alınan milletvekili aday listesi ve evraklarının 15 dakika geç olarak süresinde verilmediği gerekçesiyle kabul edilmediğine dair hükümden sarfı nazar edilerek ,Türk milletinin birlik çimentosunu teşkil eden, büyük Türkiye hedefini her alanda gaye edinen Türk halkının müzmin ve vefakar insanları tarafından umutla kurulan Türk siyasi hayatına olumlu katılımlar sağlayan, seviyeli, yasal, yenilikçi, çağdaş, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş Yeni Türkiye Partisi'nin (eski unvanı Muhafazakar Yükseliş Partisi) 17.15'te ve seçim takviminde teslim etmiş olduğu YSK tarafından teslim alınan 28. Dönem milletvekili aday listelerinin kabulünü, oy pusulasındaki birinci sırasının korunmasını en derin saygılarımızla başkanlığınızdan ve mümtaz heyetinizden temsil ettiğiniz yüksek adalet vizyonu gereğince saygıyla talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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