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YSK'nın bağımsız milletvekili adayları ile ilgili kararı Resmi Gazete'de

28. Dönem Milletvekilliği Seçimi'ne bağımsız milletvekili adayı olarak başvuranların bilgi ve belgelerinin incelenmesine dair Yüksek Seçim Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 22:45, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 22:46
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YSK'nın bağımsız milletvekili adayları ile ilgili kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı ile yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre 28. Dönem Milletvekilliği Seçimine bağımsız milletvekili adayı olarak başvuranların bilgi ve belgeleri incelendi. Bağımsız milletvekili adayı olmak için başvuran isimler arasında belgelerinde eksiklik olan, teminat bedelini yatırmayan veya eksik yatıran, adaylıktan vazgeçen ve adaylık başvurularını belirlenen tarihlerden sonra yapanların başvuruları reddedildi.

Karar örneği adaylara tebliği için Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Samsun ve Siirt İl Seçim Kurulu Başkanlıklarına gönderilecek ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.

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