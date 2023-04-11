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Yeni 'saadet zinciri' vakası: 60 milyonla kayıplara karıştı

Manisa'da bir marketler zincirinde bölge müdürü olan İ.A.'nın çok sayıda kişiyi toptan şeker alıp, pazarlayarak, haftalık yüzde 10 kar payı verme vaadiyle 60 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü. Saadet zinciri yöntemiyle dolandırıcılık yapıp 10 gün önce ortadan kaybolduğu öne sürülen İ.A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Nisan 2023 23:23, Son Güncelleme : 11 Nisan 2023 23:25
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Yeni 'saadet zinciri' vakası: 60 milyonla kayıplara karıştı

Manisa'da çok sayıda kişiyi toptan şeker alıp, pazarlayarak, haftalık yüzde 10 kar payı verme vaadiyle 60 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen kişinin bulunması için polis çalışma başlattı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne son bir haftada başvuran 5 kişi, bir marketler zincirinin Alaşehir, Salihli, Turgutlu ilçeleri sorumlu müdürü İ.A., tarafından 'saadet zinciri' yöntemiyle dolandırıldıklarını ileri sürüp, şikayetçi oldu.

Mağdurlar, İ.A.'nın 6 ay önce toptan şeker alıp pazarlayıp, haftalık yüzde 10 kar payı verme vaadiyle çok sayıda kişiden çeşitli miktarlarda para toplayıp, 10 gün önce ortadan kaybolduğunu belirtti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İ.A.'nın telefonlarına cevap vermemesi ve işe gelmemesi üzerine gittikleri evini de satılığa çıkardığını öğrendiklerini belirtip, dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İ.A.'nın bu yöntemle aralarında market çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü. Polis, İ.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Söz konusu marketin çalışanları ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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