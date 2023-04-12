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Kavga ettiği müteahhidi öldüren inşaat bekçisi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde alacak nedeniyle kavga ettiği müteahhidi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan inşaat bekçisi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 13:54, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 14:40
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İddiaya göre, Kargıcak Mahallesi'nde müteahhitlik yapan Özgür Reisoğlu (48) ile inşaatta bekçi olarak çalışan E.B. (59) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.B. yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtığı Reisoğlu'nu yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Reisoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli E.B. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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