LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
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LGS'de öğrencileri neler bekliyor?

Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem nedeniyle bu yılki LGS'de öğrencileri çok zorlamayacaklarını açıkladı. Sınav geçen yıllara göre daha kolay olacak. Ancak uzmanlar uyardı: "Bu bir eleme sınavı. Her testten en az bir soru zor olacaktır. Rehavete kapılmadan çalışmaya devam edin"

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 08:30, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 08:32
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LGS'de öğrencileri neler bekliyor?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçen hafta gazetelerin eğitim editörleriyle bir araya geldiği toplantıda Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) bu yıl daha kolay olacağını, öğrencileri çok zorlamayacaklarını açıkladı. Bakan Özer özellikle deprem bölgelerinde çocukların zor bir dönem geçirdiğine vurgu yapmış, "LGS'de onları çok zorlamayacağız. Sınavdan çıktıklarında psikolojik olarak rahat olmalarını istiyoruz. Ancak tabii sınavın nispeten kolay olması bazı puan aralıklarında da yığılmalara neden olabilir" dedi.

Öte yandan bu yıl yine 8'inci sınıf öğrencilerine sınavda ikinci dönem konularından soru gelmeyecek. LGS'de sadece birinci dönem konularından soru çıkacak. Peki sınavın hem kolay hem de konularının kısıtlı olması ne anlama geliyor? Öğrencileri nasıl bir sınav bekliyor?

İşte 4 Haziran'da yapılacak 2023 LGS ile ilgili olası öngörüler:

ZOR SORU MUTLAKA GELECEK

Her şeyden önce LGS bir yerleştirme sınavı değil, eleme sınavı. Sınava her yıl 1 milyonda fazla 8'inci sınıf öğrencisi giriyor. Türkiye genelindeki liselerin yüzde 10'u LGS puanıyla öğrenci alıyor. Başka bir ifadeyle 1 milyon 200 binden fazla 8'inci sınıf öğrencisinin yaklaşık 200 bini bu okullara yerleşebiliyor. Sınavın amacı akademik başarısı yüksek öğrencileri sınavdaki başarı sıralamasına göre, adil bir şekilde bu liselere yerleştirmek. LGS eleme sınavı olduğu için her testte en az bir tane "zor" olarak nitelendirilen eleyici sorular bulunacaktır.

UZUN PARAGRAFLAR AZALABİLİR

Sınavda öğrencileri en çok zorlayan soru tiplerinin uzun paragraflar olduğunu söyleyen uzmanlar, "Bakan beyin açıklamalarından sonra bu tarz soruların 2023 LGS'de azabileceğini öngörüyoruz. Süreyi yetiştirme açısından öğrencilere bu yıl uzun paragraf soruları sorulmayabilir. Ancak her dersten mutlaka eleyici sorular sorulacaktır" dedi.

REHAVETE KAPILMAYIN

Benzer uygulama 2020 LGS'de de yapılmıştı. Kovid 19 pandemisi nedeniyle okullar kapanmış, uzaktan eğitime geçilmişti. 2020'de de öğrenciler LGS'de ikinci dönem konularından muaf olmuş, sınavda birinci dönem konularından sorular çıkmıştı. O yıl da sınavın çok zor olamayacağına yönelik açıklamalar yapılmıştı. Ancak başta matematik olmak üzere her testten "Oldukça zor" olarak değerlendirilen sorular gelmişti. Bu nedenle öğrencilerin her şeye hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen uzmanlar "Sakın rehavete kapılmayın, çalışmaya devam edin" uyarısında bulunuyor.

DAHA ÇOK DİKKAT GEREKTİRECEK

Sınavın kolay olması orta ölçekteki başarılı öğrenciler için bir avantaj. Ancak akademik başarısı yüksek olan ve sınava ciddi şekilde hazırlanan öğrenciler için dezavantaj olabilir. Bu öğrencilerin yerleşebileceği yüzde 1'lik dilimdeki okulların taban puanları yükseleceği için öğrencinin hedeflediği liseye yerleşmesi zor olabilir. Sınava disiplinli bir şekilde hazırlanan öğrencilerin bu nedenle çok daha dikkatli olması gerektiği öneriliyor.

ORTALAMALAR YÜKSELEBİLİR

Sınav geçmiş yıllara göre daha kolay olursa LGS'de tüm soruları yanıtlayan öğrencilerin, yani şampiyonların sayısı artacak ve ortalamalar yükselecek. Bu durumda okul taban puanları artacak.

CEYDA KARAASLAN

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