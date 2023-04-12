Başkentte 7 katlı apartmanda meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı

Patlamanın yaşandığı daire ile bitişiğindeki dairenin duvarları yıkıldı, apartmanın önünde park halindeki bazı araçlar da zarar gördü.

Kentkoop Mahallesi 1860. Sokak'taki Barış Sinan Sitesi'ndeki apartmanın üçüncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

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