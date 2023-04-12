İkinci el otomobilde satışlar da fiyatlar da arttı

Mart 2023'te Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında tekil 360 bin 458 adet aracın ilanı yayınlandı. Geçen senenin mart ayı ile karşılaştırıldığında ilan adetleri yüzde 7 arttı.

İlanı yayınlanan araçların yüzde 53'ü satıldı. Böylece 2023 yılı mart ayında bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 28'lik artışla 189 bin 643 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda otomobillerin payı yüzde 81 ve hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi.

Mart ayında şubat ayına kıyasla satışlar yüzde 50 artarken, Ocak-Mart 2023 toplamında satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 36 artış kaydedildi.

- Fiyatlar yüzde 4,3 arttı

İkinci el online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 253 modeline ait 2 bin 23 varyantının 2010-2022 model yıllarındaki 123 bin 663 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, mart ayında 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttığı gözlendi.

-İkinci el elektrikli otomobil satışları 592 oldu

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, Mart 2023'te en yüksek payı 118 bin 175 adetlik satışla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 63 bin 288 satışla benzinli ve 4 bin 102 adetle oto gazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobillerin satış adedi 3 bin 486, ikinci el elektrikli otomobil satışları 592 oldu. Geçen yılın mart ayında 379 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Ayrıca, geçen ay satılan binek araçların yüzde 41'i C segmenti araçlardan oluştu. Geçen senenin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, B-SUV segmenti araç satışlarının toplam binek araç içindeki payının yüzde 4, D-SUV segmentinin payının yüzde 9 arttığı belirlendi.

- Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek ilanı yeniden yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.