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Yol çalışması yapan işçilere araç çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da hafif ticari aracın yol bakım çalışması yapan işçilere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 11:55, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 12:06
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Diyarbakır-Elazığ kara yolunun 16'ncı kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, yol bakım çalışması yapan işçilere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, işçilerden Mehmet Turan, Murat Fidan ve Ahmet Ökişi hayatını kaybetti, Şahin Güner ağır yaralandı.

Yaralanan Güner, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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