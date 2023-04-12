THY'den depremzedelere yönelik kabin memuru alım ilanı
THY'den depremzedelere yönelik kabin memuru alım ilanı
%1,43 faiz oranlı masrafsız Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ne hemen başvurun!
%1,43 faiz oranlı masrafsız Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ne hemen başvurun!
Sponsorlu İçerik
Gram altın tarihi zirvesine yakın
Gram altın tarihi zirvesine yakın
Ak Parti Samsun milletvekili adayı, adaylıktan çekildi
Ak Parti Samsun milletvekili adayı, adaylıktan çekildi
İletişim Başkanlığı: MB, Kapalıçarşı'dan döviz alım satım işlemi yapmıyor
İletişim Başkanlığı: MB, Kapalıçarşı'dan döviz alım satım işlemi yapmıyor
Yurt dışında sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
Yurt dışında sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ indirim kampanyası başlatıyor
Bakan Kurum açıkladı: TOKİ indirim kampanyası başlatıyor
İkinci el otomobilde satışlar da fiyatlar da arttı
İkinci el otomobilde satışlar da fiyatlar da arttı
Seçimler takım elbise satışlarını artırdı
Seçimler takım elbise satışlarını artırdı
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı
LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
Bankacılık sektöründe işler karıştı! Bankalar artık kredi vermiyor
Bankacılık sektöründe işler karıştı! Bankalar artık kredi vermiyor
Mutabakat sağlandı: İşçilere toplu sözleşme ikramiyesi
Mutabakat sağlandı: İşçilere toplu sözleşme ikramiyesi
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor
CHP ödünç vekil verecek!
CHP ödünç vekil verecek!
Yargıtay'dan emsal karar: ATM'ye kartını kaptıranlar dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: ATM'ye kartını kaptıranlar dikkat!
YSK'nın bağımsız milletvekili adayları ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
YSK'nın bağımsız milletvekili adayları ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 369 gözaltı kararı
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 369 gözaltı kararı
Kılıçdaroğlu iki bakan adayını ilan etti
Kılıçdaroğlu iki bakan adayını ilan etti
Erdoğan'dan çarşamba günü yeni müjdeler gelebilir
Erdoğan'dan çarşamba günü yeni müjdeler gelebilir
Bakanlıktan 'soğan' açıklaması: Turfanda soğan hasadı başladı
Bakanlıktan 'soğan' açıklaması: Turfanda soğan hasadı başladı
Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek
Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı: İşte seçim vaatleri
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı: İşte seçim vaatleri
Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti
Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti
Erdoğan: Kamudaki mülakatı kaldıracağız
Erdoğan: Kamudaki mülakatı kaldıracağız
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
HDP sözlü savunma yapmamıştı...AYM kararını verdi
HDP sözlü savunma yapmamıştı...AYM kararını verdi
Aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı
Aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Gram altın tarihi zirvesine yakın

Altının ons fiyatı ABD enflasyon verisi öncesi 2021 dolara kadar tırmanırken; gram altın ise dolar/TL'de yaşanan yükselişin de etkisiyle tarihi zirve seviyesine yaklaştı.

Haber Giriş : 12 Nisan 2023 14:00, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 14:07
Yazdır
Gram altın tarihi zirvesine yakın

Küresel piyasalar ABD enflasyon verisine odaklanırken, Fed'in para politikalarına ilişkin beklentilerdeki değişikliklerin altının ons fiyatını etkilemesi öngörülüyor. Altının ons fiyatı, kritik veri öncesi 2000 doların üzerinde işlem görüyor. Gram altın fiyatı ise, ons altın ve dolar kurunda yaşanan yükselişle tarihi zirve seviyelere yaklaştı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) martta aylık yüzde 0,2 artacağı ve yıllık enflasyonun yüzde 6'dan yüzde 5,1'e gerileyeceğinin öngörüldüğünü bildiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 71 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağı beklentisinin oluştuğunu kaydetti.

Analistler, enflasyon verilerinin yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, Fed'in para politikalarına ilişkin beklentilerdeki değişikliklerin altının ons fiyatını etkilemesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Ons altın 2000 doların üzerinde

Bir süredir 2000 doların üzerinde tutunmaya çalışan altının ons fiyatı, bugünkü işlemlerde en yüksek 2021 doları gördü. Ons altın en düşük 2003 dolara kadar gerilerken, saat 13:15 itibarıyla yüzde 0,36 oranında yükselişle 2010 dolarda işlem görüyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1990 dolar destek, 2040 dolar ise direnç konumunda bulunuyor.

Gram altın tarihi seviyelere yakın

Ons altının fiyatı ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar yaklaştı. Gram altın en yüksek 1254 lirayı görürken, şu dakikalarda yüzde 0,39 oranında yükselişle 1247 lirada alıcı buluyor. Gram altının rekor seviyesi 1257 lirada bulunuyor.

Dolar, bugün 19,32 TL'ye kadar yükselirken; şu sıralarda 19,31 TL'de hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2050 lira, Cumhuriyet altını 8300 liradan satılıyor.

Kaynak: Ekonomim.com

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber