DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve TDB'den ortak 1 Mayıs açıklaması

DİSK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Diş Hekimleri Birliği (TDB) ve TMMOB Mimarlar Odası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Çerkezoğlu, 1 Mayıs'ın birlik, dayanışma, mücadele ve gelecek olduğunu dile getirdi.

Çerkezoğlu, "2023'ün 1 Mayıs'ı ise yeni bir başlangıç olacak. Ülkemizde 1 Mayıs Meydanı, Taksim Meydanı'dır. Taksim yasağı ülkemizdeki tüm yasakların simgesidir." diye konuştu.

Gün içinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bu konuda bir toplantı yapacaklarını aktaran Çerkezoğlu, "İktidara çağrımız, gelin Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Taksim yasağını ortadan kaldıralım. 1 Mayıs'ı, Taksim Meydan'ında ve tüm kentlerin merkezi meydanlarında en katılımlı biçimde kutlayalım." ifadelerini kullandı.

Arzu Çerkezoğlu, deprem bölgesindeki kentler için 1 Mayıs'ta anma programları yapacaklarını söyledi.