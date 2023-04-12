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Gıda bağışı yapmak isteyenleri 13 milyon TL dolandırdılar

Depremzedelere gıda bağışında bulunmak isteyen vatandaşları sosyal medyadan yayınladıkları düşük fiyatlı ürün reklamları ile kandırarak, yaklaşık 13 milyon TL'lik vurgun yaptıkları iddia edilen suç örgütü çökertildi. Polis tarafından Afyonkarahisar merkezli 2 kentte yapılan operasyonda 8 kişi yakalanırken, şahısların dolandırdıkları paralarla lüks otomobiller aldıkları da ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 14:19, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 14:20
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Gıda bağışı yapmak isteyenleri 13 milyon TL dolandırdılar

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi 'Tavşanlar Suç Örgütü' olarak nitelendirilen şahıslara yönelik Afyonkarahisar merkezli Konya ve Adana'da yapılan operasyonda örgütü yöneticisi olduğu iddia edilen şahısla birlikte 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mağdurları şikayetçi olmasınlar diye birer paket makarna gönderdiler

Polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, bahse konu suç grubunun 'Depremzede paketi, Ramazan paketi' gibi paylaşımlar yaparak piyasanın çok altında gıda ürünlerinin reklamlarını sosyal medya üzerinden yaptıktan sonra kendilerine ulaşan vatandaşlara ürünleri göndermediği ya da konunun bir hukuki ihtilaf gibi gösterilmesi amacıyla bazı vatandaşlara ise kargo bedelinin de karşı tarafa ödettirmek suretiyle bir paket makarna gönderdikleri tespit edildi. Dolandırıcılık eylemlerine maruz kalan vatandaşlar arasında depremzedelerinde olduğu, ürünleri ile ilgili olarak ulaşan vatandaşların ise örgüt üyelerinde rencide edici sözler sarf ederek engellendiği kaydedildi.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri 8 kişiyi kıskıvrak yakaladı

Siber Suçlarlar Mücadele ekipleri örgütün çalışma sistemi ile topladığı paraları nasıl akladıklarını da ortaya çıkardı. Şahısların Afyonkarahisar'da kurdukları paravan şirketler üzerinden bahse konu suç gelirlerini akladıkları ve yakalanmamak amacıyla Afyonkarahisar başta olmak üzere diğer şehirlerde ürün alan vatandaşlara hayali adresler bildirdikleri ifade edildi. Örgütün bu faaliyetlerinden Ocak ayından 11 Nisan gününe kadar yaklaşık 13 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit ettikleri öne sürüldü.

Örgüt lideri de operasyonda yakalandı

Polis topladığı bilgilerin ardından suç örgütüne yönelik Afyonkarahisar ile birlikte Konya ve Adana'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda haklarında yakalama kararı olan suç örgütünün kurucu lideri olduğu iddia edilen O.T., ile birlikte A.T., İ.Ç., O.T., H.B., B.O.B. ve N.U. ve O.T., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sonrasında Afyonkarahisar'a getirildi. Baskın yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, muşta, bıçak, 17 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, sim kartlar, USB bellekler, paravan olarak kullanılan şirketlere ait kaşeler ve 19 adet başka şahıslar üzerine olan suçta kullanıldığı değerlendirilen banka kartı ve hesap cüzdanı ele geçirildi.

1 milyon 500 bin TL tutarında yardım yapılmış gibi gösteren sahte dekontlar tasarladılar

Şüpheli şahısların cep telefonlarında yapılan ön incelemede ise 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bir gün sonra şirketleri ve şahıslarıyla ilgili Kızılay Derneği'ne toplam 1 milyon 500 bin TL tutarında yardım yapılmış gibi gösteren sahte dekontlar tasarladıkları da belirlendi. Ayrıca şüpheli şahısların suçta kullandıkları tespit edilen 23 adet banka hesabı ve içindeki paralara ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan lüks bir otomobile el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecekleri belirtildi.

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