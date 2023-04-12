Bakan Dönmez, Togg ile ilk yerli otomobil Devrim'in üretildiği Eskişehir'e gitti

Erdoğan'dan 'Kandil' tepkisi: Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi?
Erdoğan'dan 'Kandil' tepkisi: Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi?
%1,43 faiz oranlı masrafsız Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ne hemen başvurun!
%1,43 faiz oranlı masrafsız Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ne hemen başvurun!
Sponsorlu İçerik
Tarım Bakanlığı çiftçilere 'ithal' tohumu dayatıyor!
Tarım Bakanlığı çiftçilere 'ithal' tohumu dayatıyor!
Gram altın tarihi zirvesine yakın
Gram altın tarihi zirvesine yakın
Ak Parti Samsun milletvekili adayı, adaylıktan çekildi
Ak Parti Samsun milletvekili adayı, adaylıktan çekildi
İletişim Başkanlığı: MB, Kapalıçarşı'dan döviz alım satım işlemi yapmıyor
İletişim Başkanlığı: MB, Kapalıçarşı'dan döviz alım satım işlemi yapmıyor
Yurt dışında sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
Yurt dışında sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
İkinci el otomobilde satışlar da fiyatlar da arttı
İkinci el otomobilde satışlar da fiyatlar da arttı
Seçimler takım elbise satışlarını artırdı
Seçimler takım elbise satışlarını artırdı
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı
LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
Bankacılık sektöründe işler karıştı! Bankalar artık kredi vermiyor
Bankacılık sektöründe işler karıştı! Bankalar artık kredi vermiyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor
CHP ödünç vekil verecek!
CHP ödünç vekil verecek!
Yargıtay'dan emsal karar: ATM'ye kartını kaptıranlar dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: ATM'ye kartını kaptıranlar dikkat!
YSK'nın bağımsız milletvekili adayları ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
YSK'nın bağımsız milletvekili adayları ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 369 gözaltı kararı
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 369 gözaltı kararı
Kılıçdaroğlu iki bakan adayını ilan etti
Kılıçdaroğlu iki bakan adayını ilan etti
Erdoğan'dan çarşamba günü yeni müjdeler gelebilir
Erdoğan'dan çarşamba günü yeni müjdeler gelebilir
Bakanlıktan 'soğan' açıklaması: Turfanda soğan hasadı başladı
Bakanlıktan 'soğan' açıklaması: Turfanda soğan hasadı başladı
Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek
Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı: İşte seçim vaatleri
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı: İşte seçim vaatleri
Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti
Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti
Erdoğan: Kamudaki mülakatı kaldıracağız
Erdoğan: Kamudaki mülakatı kaldıracağız
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
HDP sözlü savunma yapmamıştı...AYM kararını verdi
HDP sözlü savunma yapmamıştı...AYM kararını verdi
Aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı
Aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı
Konut fiyatları düşecek
Konut fiyatları düşecek
Ana sayfaHaberler

Bakan Dönmez, Togg ile ilk yerli otomobil Devrim'in üretildiği Eskişehir'e gitti

"Togg'u üreten yetkililer bize de geldiler. Eskişehir'de ürettiğimiz lityum tesisinden lityum alıp alamayacaklarıyla ilgili bir görüşme yaptık. Biz de pozitif bakıyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 15:41, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 16:14
Yazdır
Bakan Dönmez, Togg ile ilk yerli otomobil Devrim'in üretildiği Eskişehir'e gitti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrikli otomobili Togg ile ilk yerli otomobil Devrim'in imal edildiği Eskişehir'e doğru yola çıktı.

Bakan Dönmez, Eskişehir seyahati için Bakanlığa tahsis edilen makam aracı Togg'u kullandı.

Togg deneyimine ilişkin "Aracımızı keşfettik, hakikaten yüksek performanslı, sınıfının en iyi araçlarından birisi olmaya aday." ifadesini kullanan Dönmez, Türkiye'nin Togg ile kendi tasarımı ve üretimi olan bir markaya kavuştuğunu söyledi.

Dönmez, Türkiye'nin geçen yüzyılda içten yanmalı motorlarla üretilen otomobil teknolojisini "ıskaladığına" işaret ederek, "Şimdi bu yüzyılda otomobilde artık yeni bir çağ başlıyor, elektrikli otomobiller. Çok daha çevreci, daha temiz, gürültüsüz ve performansı oldukça yüksek yeni elektrikli araçlarla tanışmaya başladık. Türkiye'nin yüzyılına da ancak böyle bir otomobil yakışırdı. Böyle güzel bir cihazı insanımıza teslim ettikleri için emeği geçen işçisinden mühendisine, yöneticisine tüm arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum." dedi.

- Bor üretimi sırasında ortaya çıkan atıklardan lityum üretilecek

Türkiye'de batarya teknolojileri konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Dönmez, batarya üretimi için gerekli lityum elementinin Eskişehir'deki tesislerde rafine bor üretimi sırasında ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesi yoluyla üretileceğini söyledi.

Dönmez, konuyla ilgili AR-GE çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, "Lityumun geri kazanılmasıyla alakalı olarak pilot tesisimizi açtık. Başarılı da olduk. Şimdi önümüzdeki birkaç ay içinde yıllık 600-700 ton civarında üretim kapasitesine sahip lityum karbonat tesisimizin temelini atacağız. Tesis faaliyete geçince lityum ihtiyacımızın önemli bir kısmını karşılamış olacak. Bunu önce Eskişehir'deki işletmemizde yapacağız. Madenin bulunduğu diğer yerlerde de yine benzer fabrikaları yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Elektrikli araçlarda en kritik malzemenin batarya olduğuna dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:

"Bataryanın imalatında başta lityum olmak üzere nikel gibi bazı malzemeler kullanılıyor. İnşallah onları da artık Türkiye'de yapmaya başlayacağız. Bu arada Togg'u üreten yetkililer bize de geldiler. Eskişehir'de ürettiğimiz lityum tesisinden lityum alıp alamayacaklarıyla ilgili bir görüşme yaptık. Biz de pozitif bakıyoruz. Eti Maden'in Aspilsan ile bir çalışması oldu. İnşallah lityumu Eskişehir'de en kısa sürede üretmeye başlayacağız. Diğer pil teknolojilerini de yine Eskişehir'e kazandırmak için elimizden geleni yapacağız."

- Togg ile Eti Maden'in ortak batarya üretimi görüşülüyor

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'un üretiminde yerli batarya kullanımının lityum üretimindeki kapasite artışıyla paralel olarak artacağını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Lityum üretim kapasitemiz arttıkça doğal olarak bataryada kullanılacak olan malzeme ve lityumu bizden alacaklar. Zaten Togg bu bataryayla ilgili olarak ayrı bir şirket kurdu. Batarya üretimi ve batarya teknolojileri sektörel olarak, bu otomobilin bir parçası olmakla birlikte ayrı bir alt dal olarak ilerliyor. Togg da bununla alakalı ayrı bir şirket kurdu. Şimdi Eti Maden olarak onlarla da görüşüyoruz. İnşallah kısa süre içinde işbirliği mutabakatına varırız diye düşünüyorum."

Dönmez, daha sonra direksiyon başına geçerek Togg ile Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in üretildiği Eskişehir'e hareket etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber