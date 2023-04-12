Erdoğan'dan 'Kandil' tepkisi: Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi?

Ankara metro hattında kilit noktası olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alındı. Açılış öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan, Altılı Masa'ya 'Yedili Masa' demeye devam etti.

Erdoğan, "Birileri Türkiye'yi 30 yıl 50 yıl geriye döndürmenin hesaplarını yapıyor. Baybay Kemal ne yaptı? Ona şu kadar buna şu kadar. Yetmez ki Altılı masa hepsinden doyması lazım. Yedili Masa var. O da masanın altındaydı çıktı" diye konuştu.

Akşener'e "Hani sen milliyetçiydin?" diye sordu

İYİ Parti'ye yönelik "Sen ne iş yapıyorsun? Niye durmadan hep masadan kaçtın gittin. Hani sen milliyetçiydin, yerliydin" diyen Erdoğan, "Baybay Kemal terör örgütünün uzantısıyla ne için partisinde değil de parlamentoda görüşme yaptı. Ve şimdi ne yaptılar (HDP) partilerinin adını da değiştirdiler. Yeni bir isimle ortaya çıktılar. Bu uygulanan projeye gereken dersi 14 Mayıs'ta vermeye var mıyız? Muhalefetin son dönemdeki telaşı işte bu hesabın eseridir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Terör örgütü PKK her gün elebaşlarından yedili masaya desteğini Kandil'den açıklıyor. Ey benim sevgili milletim. Kandil'den verilen talimatlarla yola giden bu baybay Kemal'e ve onun yavrularına destek verilebilir mi? Öyleyse daha çok çalışacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya, çocuklarımıza güvenli, huzurlu gelecek hazırlamaya devam ediyoruz. Şehirlerimizi altyapısı ve üst yapısıyla geliştirmeye yönelik projeleri hayata geçiyoruz.

Ankara'nın şehir içi ulaşımı için kritik projenin açılışını yapmak üzere bir aradayız. AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı, 3,3 kilometre uzunluğu ve 3 istasyonun ötesinde bir öneme sahiptir.

Eğer bugün Ankara'da artan nüfusa araç sayısına ve yerel yönetimin iş bilmezliğine rağmen kayda değer Trafik sıkışıklığı yaşanmıyorsa gerisinde bu metro yatırımları var. Üstelik Ankara'daki son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla biz inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor. Bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller peşinde koşuyor. Ülkemizin 81 ilinin her biri gibi bu şehirlerimizi sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız.

"Darbe, kriz, terör dönemlerini tarihe gömdük"

14 mayıs cumhuriyetimizin yol haritasını belirleyecek olmasından ayrıca ehemmiyetlidir. Darbe, kriz, terör dönemlerini bir daha geri gelmemek üzere hep birlikte tarihin derinliklerine gömdük. Şimdi Türkiye yüzyılıyla büyük Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir.

"Birileri Türkiye'yi 30 yıl 50 yıl geriye döndürmenin hesaplarını yapıyor"

Birileri Türkiye'yi 30 yıl 50 yıl geriye döndürmenin hesaplarını yapıyor. Baybay Kemal ne yaptı? Ona şu kadar buna şu kadar. Yetmez ki Altılı masa hepsinden doyması lazım. Yedili Masa var. O da masanın altındaydı çıktı.

İyi Parti'ye sert sözler: Sen ne iş yapıyorsun

İP. Sen ne iş yapıyorsun? Niye durmadan hep masadan kaçtın gittin. Hani sen milliyetçiydin, yerliydin. Baybay Kemal terör örgütünün uzantısıyla ne için partisinde değil de parlamentoda görüşme yaptı. Ve şimdi ne yaptılar (HDP) partilerinin adını da değiştirdiler. Yeni bir isimle ortaya çıktılar. Bu uygulanan projeye gereken dersi 14 Mayıs'ta vermeye var mıyız? Muhalefetin son dönemdeki telaşı işte bu hesabın eseridir.

"Ayrı parti kuranlar..."

Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar yedili masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. Ömürleri boyunca söyledikleri her şeyi yutma pahasına CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler. Bununla da kalmadılar. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla, kendileri dışında kimsenin bilmediği kirli bir ortaklık kurdular.

'Kandil' tepkisi: Kemal ve yavruları

Terör örgütü PKK her gün elebaşlarından yedili masaya desteğini Kandil'den açıklıyor. Ey benim sevgili milletim. Kandil'den verilen talimatlarla yola giden bu baybay Kemal'e ve onun yavrularına destek verilebilir mi? Öyleyse daha çok çalışacağız.

"Diyanet işleri başkanlığını da kaldıracaklarmış"

Dağdan masadaki arıza çıkartanlara da ayar veriliyor. Yetmiyor seçimden sonra yapacaklarını da anlatıyor. Neymiş Selo'yu bırakacaklarmış. Neymiş teröristbaşını bırakacaklarmış. Yetmiyor diyanet işleri başkanlığını da kaldıracaklarmış. Şu hale bak ya. Ne günlere kaldık. Eşek vezir olmuş katır silahtar.

Bir diğer örgüt FETÖ tüm mensuplarıyla yedili masanın fedailiğine soyunmuş durumda. Cezaevinden çıkarma kamuya alma sözü veriyor. Hesap sorma tehditlerinde bulunuyor. Masada kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Yavrular var ya Diyaneti kapatacağız diyorlar ya. Siz ne işe yarıyorsunuz, niye orada varsınız? Onun için çok çalışacağız. Terör örgütlerinin durumları da farklı değil. Ülkemizdeki seçimleri muhalefet kazansın diye konuşulanları saymıyorum. Gençlerimizi sapkın akımların mezesi yapmaya çalışanlar var. Bunlar neydi LGBT. Cumhur İttifakı'nın ortaklarının LGBT diye derdi yok. Şu anda millet ittifakı denen zillet ittifakının böyle bir derdi var. Derdiniz yoksa açıklayın, niye bugüne kadar açıklamadınız? Hiçbirinin adını vermeme gerek yok.

İP'i de Saadet'i de nereye Deva'ysa bilmiyorum. Bunlardan ses var mı? Yok. Çünkü bunların böyle bir derdi yok. Bunlar ne milli ne de yerlidir. Erkek ve kız evlatlarımıza göz diken muhalefetin yanında saf tutmuşlardır. Terör örgütlerinin dümen suyuna girmektir, teslim olmaktır. Bunun adı bu güzel ülkeyi siyasi ve ekonomik olarak küresel emperyalizme sokmadır.