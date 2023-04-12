İzmir'de hastanede polisi ve güvenlik görevlilerini darbeden şüphelilerden 1'i tutuklandı
İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir hastanede görevli polisi ve güvenlik görevlilerini darbettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 16:36, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 16:46
İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde 9 Nisan'da hastane polisi ile 4 güvenlik görevlisini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, E.B.G. adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine yakınlarını getiren kişiler, hastanede görevli polis memuru ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, araya girmek isteyen 3 güvenlik görevlisi ile polis memuru darbedilmiş, 4 kişi gözaltına alınmıştı.