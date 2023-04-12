Altının kilogramı 1 milyon 295 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 236 bin lira, en yüksek 1 milyon 295 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 1 milyon 295 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 278 milyon 920 bin 197,77 lira, işlem miktarı ise 3.416,31 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 297 milyon 776 bin 112,58 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: