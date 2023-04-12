Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 17:16, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 17:17
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.Ö'nün adresini belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan FETÖ hükümlüsü firari, cezaevine teslim edildi.