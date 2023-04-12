Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.Ö'nün adresini belirledi.

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