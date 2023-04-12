Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 30 bin 527'ye ulaştı

Demirtaş'tan mahkeme heyetine tehdit: Sadece gününü bekliyoruz
Demirtaş'tan mahkeme heyetine tehdit: Sadece gününü bekliyoruz
%1,43 faiz oranlı masrafsız Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ne hemen başvurun!
%1,43 faiz oranlı masrafsız Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ne hemen başvurun!
Sponsorlu İçerik
Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erdoğan'dan 'Kandil' tepkisi: Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi?
Erdoğan'dan 'Kandil' tepkisi: Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi?
Tarım Bakanlığı çiftçilere 'ithal' tohumu dayatıyor!
Tarım Bakanlığı çiftçilere 'ithal' tohumu dayatıyor!
Gram altın tarihi zirvesine yakın
Gram altın tarihi zirvesine yakın
Ak Parti Samsun milletvekili adayı, adaylıktan çekildi
Ak Parti Samsun milletvekili adayı, adaylıktan çekildi
İletişim Başkanlığı: MB, Kapalıçarşı'dan döviz alım satım işlemi yapmıyor
İletişim Başkanlığı: MB, Kapalıçarşı'dan döviz alım satım işlemi yapmıyor
Yurt dışında sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
Yurt dışında sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
İkinci el otomobilde satışlar da fiyatlar da arttı
İkinci el otomobilde satışlar da fiyatlar da arttı
Seçimler takım elbise satışlarını artırdı
Seçimler takım elbise satışlarını artırdı
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı
LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
Bankacılık sektöründe işler karıştı! Bankalar artık kredi vermiyor
Bankacılık sektöründe işler karıştı! Bankalar artık kredi vermiyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor
CHP ödünç vekil verecek!
CHP ödünç vekil verecek!
Yargıtay'dan emsal karar: ATM'ye kartını kaptıranlar dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: ATM'ye kartını kaptıranlar dikkat!
YSK'nın bağımsız milletvekili adayları ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
YSK'nın bağımsız milletvekili adayları ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 369 gözaltı kararı
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 369 gözaltı kararı
Kılıçdaroğlu iki bakan adayını ilan etti
Kılıçdaroğlu iki bakan adayını ilan etti
Erdoğan'dan çarşamba günü yeni müjdeler gelebilir
Erdoğan'dan çarşamba günü yeni müjdeler gelebilir
Bakanlıktan 'soğan' açıklaması: Turfanda soğan hasadı başladı
Bakanlıktan 'soğan' açıklaması: Turfanda soğan hasadı başladı
Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek
Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı: İşte seçim vaatleri
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı: İşte seçim vaatleri
Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti
Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti
Erdoğan: Kamudaki mülakatı kaldıracağız
Erdoğan: Kamudaki mülakatı kaldıracağız
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
'14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız, yeni dönemin de müjdesini vereceğiz'
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
Gelir Uzman Yardımcılığına ilgi azaldı!
HDP sözlü savunma yapmamıştı...AYM kararını verdi
HDP sözlü savunma yapmamıştı...AYM kararını verdi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 30 bin 527'ye ulaştı

Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 30 bin 527'ye ulaştığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 18:25, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 18:17
Yazdır
Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 30 bin 527'ye ulaştı

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele ve sınır dışı işlemleri sürüyor.

Buna göre, 8-12 Nisan tarihlerinde Ağrı, Erzurum ve Iğdır'dan gerçekleştirilen toplam 5 charter (özel uçuş) ile 958 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edildi.

Uçuşlarla yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 20 charter seferi ile 3 bin 277, tarifeli seferlerle 6 bin 984 olmak üzere, 10 bin 261 yabancının ülkelerine dönüşü sağlandı.

Böylece yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınır dışı edilen göçmen sayısı 30 bin 527'ye ulaştı. Ayrıca 18 bin 20 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Geçen yıl 235'i Afganistan'a, 2'si de Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferinin yanı sıra düzenlenen tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 düzensiz göçmen sınır dışı edilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber