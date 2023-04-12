'Sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları, mahşeri vicdana havale ediyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Felaket bölgesine yardım etmek, depremzedelerimize yardımcı olmak yerine, daha ilk geceden itibaren sosyal medya mecralarından devletin kurumlarına iftira atanları, mahşeri vicdana havale ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye yadıma giden belediyeler, arama kurtarma ekipleri ve depremzedelerle iftar programında bir araya geldi.

Ramazanın artık son 10 günü içerisinde olunduğunu belirten Erdoğan, depremle mücadelenin timsali olanlarla iftarda bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Muhammed'den muhabbet oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl." ifadelerini kullanan Erdoğan, tutulan oruçların, eda edilen ibadetlerin, yapılan hayırların Allah katında kabul olmasını diledi.

Bu sene, deprem felaketi sebebiyle ramazanın buruk karşılanıp, buruk geçirildiğini kaydeden Erdoğan, "Ama sizler, bütün bu burukluk içerisinde boş durmadınız. İlk andan itibaren, gerek belediye başkanlarım, gerek AFAD, hepiniz orada yerlerinizi aldınız. 11 ilimizi, ilçeleriyle beraber paylaştınız. Ne gerekiyorsa canla başla orada çalışarak, depremzede kardeşlerimle hemhal oldunuz." dedi.

Erdoğan, birilerinin, dedikodular uydurduğuna, yalan, fitne, fesat çıkardığına dikkati çekerek, 50 bin insanın kaybedildiği bu depremde, arama kurtarma ekiplerinin ve belediyelerin durmadan bölgeye koştuğunu söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır dileyen Erdoğan, "Onlar zaten şehadet makamında. Dolayısıyla sevgililer sevgilisine komşu. Yaralılarımıza Rabbimden şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Enkaz kaldırma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Erdoğan, kalıcı konutların inşaatının yoğun şekilde sürdüğünü, bunları bir yıl içerisinde tamamlayacaklarını kaydetti.

Erdoğan, bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceklerini, bununla ilk hamleyi yapmış olacaklarını ifade etti.

- "Bizim, bu millete aşkımız var"

Deprem bölgesinde çadır, konteyner ve prefabrik konutlar kurduklarını anımsatan Erdoğan, "Bunlar öyle rastgele olan işler değil. Bir taraftan da köy evleri ve kalıcı konutlara başladık. Bizim bunlar için zaten birilerinden iane beklememize de gerek yok. Niye? Biz, bunları ispat etmiş bir iktidarız. Biz bunları Bingöl'de, Van'da, Elazığ depreminde, Malatya'da, Kütahya'da, Simav'da, İzmir'de gösterdik. Nasıl söz verdiysek, o takvim içerisinde konutları teslim ettik." dedi.

Erdoğan, bunlarla beraber, aynı şekilde bu sözleri de yerine getirmeye devam ettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizim, derdimiz başka. İstiyoruz ki vatana, millete hayırlı nesiller yetiştirecek bu kadroyu. Biz şimdi ne yaptık? Yaralılarımızın birçoğunu aynı zamanda KYK'nin yurtlarında da barındırdık, barındırıyoruz. İstiyoruz ki kimse 'Benim halim ne olacak?' demesin. Bundan dolayı da Kredi Yurtlar Kurumu'na çok teşekkür ediyorum. Düşünün, bu bay bay Kemal denilen zat, onun yavrucukları ne dediler? 'Online sistemi ile üniversite eğitimi olmaz.' dediler. Peki Kovid'de biz, online sistemiyle bu işi yapmadık mı 2 yıl boyunca? Şimdi bizim derdimiz Kovid'den daha beter. Niye? Bütün depremden çıkan kardeşlerimizi acil olarak aç, açık bırakmayacağız dedik. Uçaklarımızı, Türk Hava Yolları'nı seferber ettik. Aldık, Ankara, İstanbul, İzmir bütün buralara onlarla naklettik.

Biz, dertliyiz ve bizim, bu millete aşkımız var. Yurtlarımız müsait. Dedik ki online sisteme geçersek, bizim 850 bin neyimiz var? O yurtlarda iskan edebileceğimiz imkanımız var. Ve herkes de bundan memnun kaldı. Şu anda biz, o yurtlara gittiğimiz zaman, oradaki vatandaşlarım bize teşekkür ediyorlar. 'Her şeyimiz yerinde, yememiz, içmemiz, banyomuz her şeyimiz var. Allah, sizlerden razı olsun' diyorlar. Ama diyorlar 'Biz yine geldiğimiz yere dönelim.' Ne demek, tabii ki geldiğiniz yere döneceksiniz ama hazırlıklarımızı bitirelim."

- "İşte devlet burada"

Milletin tüm imkanlarıyla devletin tüm kurumlarıyla ilk andan itibaren deprem bölgesine koştuğunu hatırlatan Erdoğan, kimi çevrelerce ısrarla söylenen "devlet yoktu" iddialarına dikkati çekti.

"İşte devlet burada, siz hepiniz ilk andan itibaren oradaydınız." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Israrla yürütülen bu tezviratın doğru da hakkaniyetli de hatta iyi niyetli de olmadığını düşünüyoruz. Felaket bölgesine yardım etmek, depremzedelerimize yardımcı olmak yerine, daha ilk geceden itibaren sosyal medya mecralarından devletin kurumlarına iftira atanları, mahşeri vicdana havale ediyoruz."

(Sürecek)