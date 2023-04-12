Bilecik'te ağacın altında kalan kişi öldü
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, üzerine kavak ağacı devrilen kişi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2023 23:21, Son Güncelleme : 12 Nisan 2023 23:22
Batıbelenören köyü Göçükler mevkisindeki kavak ağaçlarının kesimi sırasında bir ağaç Muzaffer Orkan'ın (64) üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Orkan'ın hayatını kaybettiği belirledi.
Orkan'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.