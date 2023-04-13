13 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları
13 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun kent merkezini ziyaret edecek, Atatürk Spor Salonu'nda Ankara Büyükşehir Belediyesinin proje tanıtım toplantısına katılacak.
(Samsun/Ankara/13.00/20.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'na katılacak.
(Kocaeli/13.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi ile 2021 yılı taşıt-kilometre istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Dışişleri-Asırların Diplomasi Birikimi" sempozyumunda hitap edecek, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/Ankara/09.25/18.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adnan Menderes Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak, Kaya Thermal Otel'de İzmir Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
(İzmir/13.15/14.00)
2- 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na erkeklerde genel tasnif finaliyle devam edilecek.
(Antalya/16.00)
3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanşında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00)
4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 34. ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Belgrad/20.00)
5- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın son 16 turunda Türk Telekom, İtalya'nın Germani Brescia ekibini konuk edecek.
(Ankara/19.45)
6- 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 2. etabına Ankara Atlı Spor Kulübü'nde kadınlar yarı finaliyle devam edilecek.
(Ankara)
7- UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yapılacak.
8- Spor Toto 1. Lig'in 32. haftası Çaykur Rizespor-Sakaryaspor ve Altay-Altınordu maçlarıyla tamamlanacak.
(Rize/16.00/İzmir/20.30)