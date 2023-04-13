13 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 12 bin dolarlık uçak göndermesi
Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 12 bin dolarlık uçak göndermesi
25.000 TL, faiz yok, masraf yok!
25.000 TL, faiz yok, masraf yok!
Sponsorlu İçerik
Sağanak nedeniyle iki ilde eğitime 1 gün ara verildi
Sağanak nedeniyle iki ilde eğitime 1 gün ara verildi
'Sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları, mahşeri vicdana havale ediyoruz'
'Sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları, mahşeri vicdana havale ediyoruz'
Demirtaş'tan mahkeme heyetine tehdit: Sadece gününü bekliyoruz
Demirtaş'tan mahkeme heyetine tehdit: Sadece gününü bekliyoruz
Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erdoğan'dan 'Kandil' tepkisi: Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi?
Erdoğan'dan 'Kandil' tepkisi: Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi?
Tarım Bakanlığı çiftçilere 'ithal' tohumu dayatıyor!
Tarım Bakanlığı çiftçilere 'ithal' tohumu dayatıyor!
Gram altın tarihi zirvesine yakın
Gram altın tarihi zirvesine yakın
Ak Parti Samsun milletvekili adayı, adaylıktan çekildi
Ak Parti Samsun milletvekili adayı, adaylıktan çekildi
İletişim Başkanlığı: MB, Kapalıçarşı'dan döviz alım satım işlemi yapmıyor
İletişim Başkanlığı: MB, Kapalıçarşı'dan döviz alım satım işlemi yapmıyor
Yurt dışında sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
Yurt dışında sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
İkinci el otomobilde satışlar da fiyatlar da arttı
İkinci el otomobilde satışlar da fiyatlar da arttı
Seçimler takım elbise satışlarını artırdı
Seçimler takım elbise satışlarını artırdı
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı
LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
LGS'de öğrencileri neler bekliyor?
Bankacılık sektöründe işler karıştı! Bankalar artık kredi vermiyor
Bankacılık sektöründe işler karıştı! Bankalar artık kredi vermiyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Bu bölge ve illerde kuvvetli yağış bekleniyor
CHP ödünç vekil verecek!
CHP ödünç vekil verecek!
Yargıtay'dan emsal karar: ATM'ye kartını kaptıranlar dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: ATM'ye kartını kaptıranlar dikkat!
YSK'nın bağımsız milletvekili adayları ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
YSK'nın bağımsız milletvekili adayları ile ilgili kararı Resmi Gazete'de
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 369 gözaltı kararı
45 ilde kaçak otomobil operasyonu: 369 gözaltı kararı
Kılıçdaroğlu iki bakan adayını ilan etti
Kılıçdaroğlu iki bakan adayını ilan etti
Erdoğan'dan çarşamba günü yeni müjdeler gelebilir
Erdoğan'dan çarşamba günü yeni müjdeler gelebilir
Bakanlıktan 'soğan' açıklaması: Turfanda soğan hasadı başladı
Bakanlıktan 'soğan' açıklaması: Turfanda soğan hasadı başladı
Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek
Bekara ev vermeyen tazminat ödeyecek
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı: İşte seçim vaatleri
AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı: İşte seçim vaatleri
Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti
Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu alımında vergi muafiyeti
Erdoğan: Kamudaki mülakatı kaldıracağız
Erdoğan: Kamudaki mülakatı kaldıracağız
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor haberi 'yalan' çıktı
Ana sayfaHaberler Siyasi

13 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

13 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 00:01, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 00:02
Yazdır
13 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun kent merkezini ziyaret edecek, Atatürk Spor Salonu'nda Ankara Büyükşehir Belediyesinin proje tanıtım toplantısına katılacak.

(Samsun/Ankara/13.00/20.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'na katılacak.

(Kocaeli/13.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi ile 2021 yılı taşıt-kilometre istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Dışişleri-Asırların Diplomasi Birikimi" sempozyumunda hitap edecek, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/Ankara/09.25/18.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adnan Menderes Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak, Kaya Thermal Otel'de İzmir Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(İzmir/13.15/14.00)

2- 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na erkeklerde genel tasnif finaliyle devam edilecek.

(Antalya/16.00)

3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanşında Fenerbahçe Opet ile VakıfBank, karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 34. ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/20.00)

5- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın son 16 turunda Türk Telekom, İtalya'nın Germani Brescia ekibini konuk edecek.

(Ankara/19.45)

6- 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 2. etabına Ankara Atlı Spor Kulübü'nde kadınlar yarı finaliyle devam edilecek.

(Ankara)

7- UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yapılacak.

8- Spor Toto 1. Lig'in 32. haftası Çaykur Rizespor-Sakaryaspor ve Altay-Altınordu maçlarıyla tamamlanacak.

(Rize/16.00/İzmir/20.30)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber