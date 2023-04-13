13 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adnan Menderes Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak, Kaya Thermal Otel'de İzmir Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Dışişleri-Asırların Diplomasi Birikimi" sempozyumunda hitap edecek, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi ile 2021 yılı taşıt-kilometre istatistiklerini açıklayacak.

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

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