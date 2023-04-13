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Genç hemşire evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki Dicle N hemşire, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 07:42, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 07:44
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Genç hemşire evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Dicle N (27) hemşireden bir süredir haber alamayan iş arkadaşları hemşirenin evine gitti.

Kapının açılmaması sonrasında durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapıyı açan ekipler, hemşireyi yerde kanlar içinde buldu. Ekipler, yaptıkları ilk incelemede Dicle N. hemşirenin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hemşirenin elinde kesici alet olduğunu tespit eden ekipler, konuya ilişkin inceleme başlattı.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Öte yandan hemşirenin Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde görevli olduğu öğrenildi.

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