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11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı

Diyarbakır merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda vatandaşların bilgilerini sahte maille ele geçirip dolandırıcılara satan 20 kişi yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 08:49, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 08:52
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11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, şirket sistemlerinde veri ihlalleri olduğuna yönelik ihbar sonrası harekete geçti. Çalışma yapan polis, sanal ortamda birbirleri ile irtibat halinde rumuz isimli 20 kişiyi tespit etti.

Kimlikleri belirleyen polis, 11 ilde operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli, yakalandı.

Ekipler, belirlenen adreslerde çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

Polis, şüphelilerin özelikle geniş yetkilere sahip üst düzey kamu görevlilerini hedef aldığını belirledi. Şüphelilerin gönderdikleri sahte maillere tıklayan kişilerin şifrelerinin ele geçirildiği tespit edildi.

85 milyon kişinin bilgileri ele geçirildi

Bu şifreler sayesinde 85 milyon kişinin kimlik, adres, kredi kart bilgilerinin ele geçirildiği ve bu bilgilerin dolandırıcılara satıldığı belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca bir sanal platform kurdukları, söz konusu platforma referans ile üye olunduğu belirlendi. Şüphelilerin kurdukları platform üzerinden siber polisine yakalanmamak için neler yapılması gerektiğini birbirlerine anlattıkları da tespit edildi.

Hacker örgütüne 'Kalkan' isimli operasyonu yapan polis, örgüt elebaşının başka bir suçtan tutuklu olduğunu da tespit etti. Ayrıca örgüt yöneticilerinin birbirlerini sadece sanal isimleri ile tanıdıkları, gerçek hayatta hiç tanışmadıkları belirtildi. 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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