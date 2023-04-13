Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Bu kişilerden Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 120 tarihi eser ele geçirildi.

Ekipler bu çerçevede, Tarsus ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 2 şüpheliyi yakaladı.

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