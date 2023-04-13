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Gram altında yükseliş durmuyor! 13 ayın zirvesinde

Altın fiyatları yeni güne rekorla başlarken; ABD ÜFE rakamlarının beklentilerin altında gelmesiyle zirvesini yeniledi. Ons altının fiyatı, 2048 dolara tırmanırken; gram altın fiyatı ise, tarihi zirvesini 1273 liraya yükseltti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 17:15, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 17:15
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Gram altında yükseliş durmuyor! 13 ayın zirvesinde

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, martta aylık yüzde 0,5 düşerken, yıllık yüzde 2,7 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Piyasa beklentisinin altında gelen veri sonrası altın fiyatlarında yükseliş hızlandı. Altının ons fiyatı 2048 dolara kadar yükselerek 13 ayın zirvesini gördü. Gram altın ise, tarihi rekorunu 1273 liraya taşıdı.

Altının ons fiyatı bugün içerisinde 2048 dolara kadar yükselirken, en düşük 2014 doları gördü. Sarı maden saat 17:08 itibarıyla yüzde 1,59 oranında yükselişle 2047 dolarda hareket ediyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1990 dolar destek, 2040 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Gram altında yeni rekor

Altının gram fiyatı, ons altında ve dolar/TL'de yaşanan yükselişten destek bularak yeni tarihi zirvesini gördü. Ons altının fiyatı ve dolar/TL'nin değeri üzerinden hesaplanan gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini 1273 liraya yükseltti.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 1,60 artışla 1271 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2138 lira, Cumhuriyet altını da 8816 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,65 yükselişle 1.251 liradan tamamlamıştı.

Belirsizlikler arttı

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e azalarak beklentileri geride bıraktığını belirten analistler, çekirdek TÜFE'deki artışın yüzde 5,5'ten 5,6'ya çıkmasının gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri arttırdığını bildirdi.

Para piyasalarında Fed'in gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler ise yüzde 70 seviyesinde fiyatlanmayı sürdürdü.

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