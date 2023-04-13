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'Falaka' davasında karar açıklandı

Kayseri'de para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırıp, görüntü çeken kargocu Erkan T., "müstehcenlik" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 12:14, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 12:18
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'Falaka' davasında karar açıklandı

Falaka davasının sanığı kargocu Erkan T. hapis cezasına çarptırıldı.

Erkan T. hakkında eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle "eşe karşı eziyet çektirme" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar,müstehcenlik" suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Duruşma savcısı, davaya ilişkin görüşünün değişmediğini belirterek, mütalaasını tekrar etti. Savcı, sanığın "müstehcenlik" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını, söz konusu görüntülerin ise müsaderesine (el konulmasına) karar verilmesini istedi.

Ayrıca "eziyet" suçundan da sanığın beraatine karar verilmesini talep etti. Hakim, Erkan T.'yi, "müstehcenlik" suçundan "iyi hal" indirimi de uygulayarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırırken, "eşe karşı eziyet" suçundan açılan kamu davası suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

ZORLA DEĞİL RIZAYLA

Söz konusu videolarda zorlama olmadığını söyleyen sanık Erkan T., ilk duruşmada verdiği ifadesinde, "Eşimin rızası ile oldu. Bir kez de ismini H. olarak bildiğim bir kadın ile rızası dahilinde bir video çektim. Kimseye benzer bir uygulama yapmadım. Kimseyi zorlamadım. dedi. Videoyu bir yerde paylaşmadığını iddia eden sanık "Videoların daha sonra nasıl yayıldığını bilmiyorum. Bu videolar emniyet tarafından sızdırılmış olabilir. Ben, hiçbir yerde paylaşmadım. Cep telefonumda tespit edilen videolar, bu tarz internet sitelerinden aldığım videolardır. Bu tarz videoları yüklerken kadınların çıplak ya da giyinik olduklarına bakmadım. ifadelerini kullandı.

Erkan T., şöyle devam etti:

Ben bu videoları örnek olsun diye yükledim, ardından sildim. N. isimli kadına bu tarz videolar çekip paylaşmak istediğimi söylemiştim. O da kendisinin de merak etiğini söylemişti. Ardından N. ile bu tarz paylaşım yaparak, birlikte para kazanacağımızı düşündüm" ifadelerini kullandı.

FANTEZİ AMACIYLA 1 KEZ YAPTIK

Eşinden şikayetçi olmadığını söyleyen H.K. ise "Bana karşı zorla bir eylemi olmadı. Bir video izletti ve bu şekilde video çekme teklifinde bulundu. İlk başta bu teklifi kabul etmedim ama daha sonra kendi rızamla bu teklifi kabul ettim." dedi. "Değişiklik amacıyla bir kez yaptık. Amacımız fantezi yapmaktı. Falakaya yatırdı, ayaklarımı bağladı. Sadece acı çekiyor gibi yaptım." ifadelerini kullanan H.K., acı çekmediğini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Melikgazi ilçesinde kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Erkan T.'nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı iddia edildi. Erkan T.'nin, falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptığı öne sürüldü. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı.

Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla Erkan T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Erkan T., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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