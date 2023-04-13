En son 6 Mart tarihinde gerçekleşen kabine toplantısının bu hafta toplanıp toplanmayacağı merak ediliyor. Kabine gündeminde, 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin son durum ve deprem bölgesindeki çalışmaların olması bekleniyor.

Peki, kabine toplantısı ne zaman, seçimden önce yapılacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Normal şartlarda her 15 günde bir gerçekleşen kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 3 Nisan'da yapılması beklenen toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında olmaması nedeniyle yapılmamıştı.

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağıyla ilgili bir tarih henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem başlığı deprem felaketinin ardından bölgede yürütelen yeniden inşaa çalışmaları ve yardım faaliyetleri olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'ndaki toplantıda, bölgede görevlendirilen bakanların son duruma ilişkin sunumlar yapması bekleniyor.

Bu çerçevede kabinede barınma sorununun çözümüne yönelik çalışmaları ele alınacak, su ve gıda temini gibi yardım faaliyetleri değerlendirilecek.

Toplantıda, bölgede istihdamın arttırılmasına ilişkin projeler de masaya yatırılacak.

Bu çerçevede brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi formülü ile, işverenin ödeyeceği sigorta priminin devlet tarafından karşılanması bu payın işçi maaşlarına ilave edilmesine dönük çalışma hakkında Çalışma bakanı Vedat Bilgin'in kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında, 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığına ilişkin son durumun da değerlendirilmesi bekleniyor.

Başta sandık güvenliği olmak üzere seçimler için alınacak tedbirler de kabinenin gündeminde olacak.

Ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ile Terörle mücadele de toplantıda değerlendirilecek.