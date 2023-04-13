89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nin müteahhidinin ifadesi ortaya çıktı
Diyarbakır'da, depremde 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser, tutuklandı. Eser, ifadesinde, zeminde su çıktığına ve sıvılaşma olduğuna dair bir şey söylenmediğini belirtti.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 12:33, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 12:35
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında, 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser, Ankara'da gözaltına alındı.
Hakkında "olası kastla birden fazla kişiyi öldürmek ve yaralamak" suçundan yakalama kararı bulunan Eser'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) ifadesi alınan Eser, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.