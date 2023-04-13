Yabancı sınırlamasında oy birliği çıkmadı

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralıyla ilgili sunum yaparken toplantıya katılan teknik direktörler ve kulüp yöneticileri fikirlerini de paylaştı.

Sabah'ın haberine göre, Yapılan toplantıda ana tema yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralıydı. Ayrıca Rezerv Lig ve B takımlarındaki oyuncuların daha fazla süre alabilmesi için nasıl bir yol haritası izleneceği de masaya yatırıldı.

ÇOĞUNLUK SINIRSIZ YABANCI İSTİYOR

Bazı kulüpler yabancı sınırlaması için "Toplamda 14 sahada ise sınırsız yabancı olsun" fikrini savunurken, bazı takımlar ise 8+3 formülünün gelecek sezon da devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıya katılan kulüplerin çoğunun gelecek sezon sınırsız yabancıdan yana görüş bildirdiği aktarıldı. Federasyonun kararını mayıs ayının başında açıklayacağını kulüplere iletti.

Kulüpler Birliği tesmcilcilerinden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak toplantıya katılmadı.