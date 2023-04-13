YSK tarafından cumhurbaşkanı seçim pusulası onaylandı
Cumhurbaşkanı seçimlerinde kullanılacak oy pusulası YSK tarafından onaylandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 13:25, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 13:34
İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi, YSK ve Yargıtay İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulasını paylaştı.
Cumhurbaşkanı seçimlerinde kullanılacak oy pusulası YSK tarafından onaylandı.
Daha önce belirlenen çerçevede soldan sağa pusulada Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sırada, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ikinci sırada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üçüncü sırada, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan dördüncü sırada pusulada yer alacak.