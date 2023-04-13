YÖK'ten dekan atamaları hakkında önemli uyarı!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, tüm yükseköğretim kurumlarına gönderdiği yazıda vekaleten yürütülen Dekanlık görevlerinin uzun süreli yapılmaması gerektiği ve asil dekan tekliflerinin gönderilmesini istedi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 13:46, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 13:49
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, tüm yükseköğretim kurumlarına gönderdiği yazıda vekaleten yürütülen Dekanlık görevlerinin uzun süreli yapılmaması gerektiği ve asil dekan tekliflerinin gönderilmesini istedi.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen yazıda;
Dekanlık görevlendirmelerinde vekalet süresinin uzun tutulduğu ve bu durumun
Türk Yükseköğretim sisteminin görünümünü olumsuz etkilediğinden dolayı halihazırda
Rektör uhdesinde veya vekaleten yürütülen Dekanlık görevleri ile ilgili olarak
asil dekan tekliflerinin Başkanlıklarına gönderilmesi istenmiştir.