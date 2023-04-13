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Kentsel dönüşüm için boşaltılan 4 katlı bina çöktü, 1 kişi yaralandı

Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 17:04, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 17:05
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Sanayii Mahallesi Malazgirt Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları kapsamında boşaltılan 4 katlı bir bina çöktü. Bazıları binanın önünden geçen bazıları da park halindeki 5 araç kısmen enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, enkaz altındaki araçtan yaralı bir kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ekiplerin köpek de kullanarak bir süredir sürdürdükleri arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Ekipler daha sonra iş makineleriyle enkazın kaldırılması çalışmasına başladı.

Binanın çökmesiyle enkaz altında kalan araçlar da çıkarıldı. Araçlarda hasar oluştuğu görüldü.

Güngören Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ihbarın ardından güvenlik, sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin hemen olay yerine sevk edilerek arama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Binanın, yoldan geçen araçların üzerine çökmesi nedeniyle 5 aracın zarar gördüğü, araçlardan birinde sıkışan bir vatandaşımızın yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralı vatandaşımız ekiplerimizin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifa, zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

- Bina sakinleri yıkım kararını durdurmak için dava açmış

Olay yerine gelen İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yıkım kararı alınan binada bu olayın yaşandığını ve 5 araçta maddi hasar meydana geldiğini hatırlatarak, araçlardan birinin içerisinde sıkışan Emre Öztürk'ün de hafif yaralı olarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.

Şubatta altyapı hizmetleri kesilen bölgenin boşaltıldığını belirten Atlı, şunları kaydetti:

"Bu bölge tamamıyla boşaltılıp kentsel dönüşüm alanı olarak belediyemiz tarafından bir revizyona geçecektir. Dolayısıyla bu tür eski yapı stoklarının bir an önce kentsel dönüşüme alınmasının ne kadar da faydalı olduğunu gösteriyor. Çok şükür daha önce boşalttığımız için içerisinde herhangi bir yaşayan kimse yoktur. Tabii binanın sahiplerinin de şu anda mahkemede açılmış olan bir iptal davaları var. Yani bina bu haldeyken bile insanlarımız idari işlemi iptal etmek için mahkemelere gidebiliyor."

Atlı, bölgenin parça parça kentsel dönüşüme alınacağını vurgulayarak, bu bina için de yıkım kararı alındığını, çökmeseydi mayısta da yıkılacağını aktardı.

Bölgede 200'e yakın yapının 1970'te yapıldığını belirten Atlı, tamamı boşatılacak bölgenin kentsel dönüşüme gireceğini kaydetti.

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