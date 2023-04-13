Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu.

Yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir.denildi.

14 NİSAN CUMA

20.30 Antalyaspor - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.30 Galatasaray - Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

15 NİSAN CUMARTESİ

16.00 İstanbulspor - Başakşehir: Mert Güzenge

16.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.30 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16 NİSAN PAZAR

16.00 Giresunspor - Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Trabzonspor - Beşiktaş: Volkan Bayarslan