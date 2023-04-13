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Hatay'da LGS ve YKS öğrencileri için eğitim kampüsü hazırlandı

Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için Hatay'da "Antakya NATO Çadır Kenti" kuruldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 15:12, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 15:15
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Hatay'da LGS ve YKS öğrencileri için eğitim kampüsü hazırlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Antakya ilçesinde NATO kararıyla Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, çadır üniteleri, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, spor etkinlik çadırı, sağlık merkezi, çocuk parkı, mescit, tuvalet, banyo, temiz su ve atık su arıtma tesisleri gibi birimleri içeren "Antakya NATO Çadır Kenti" hazırlandı.

Hatay'da LGS ve YKS öğrencileri için eğitim kampüsü hazırlandı

Bakanlığa bağlı 100 personel tarafından sahada hazır hale getirilen çadır kentte, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ve gönüllü eğitimciler tarafından LGS'ye hazırlanan 480, YGS'ye girecek 350 öğrenci barınıyor.

Yatılı okullardaki her türlü imkanın sunulduğu çadır kentte, öğrencilere rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri de veriliyor.

Hiçbir eksiğimiz yok

Çadır kentin Temel Eğitim Sorumlusu ve Narlıca Atatürk Ortaokulu Müdürü Ahmet Sarp, depremin ardından bölgedeki öğrencilerin eğitimini sürdürmek için Antakya'da bulunduklarını söyledi.

Hatay'da LGS ve YKS öğrencileri için eğitim kampüsü hazırlandı

Antakya NATO Çadır Kenti'nde 10 Nisan'dan bu yana görev yaptıklarını anlatan Sarp, şöyle konuştu:

"LGS'ye ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için iki ayrı bölüm kuruldu. Öğrencilerimiz için her türlü imkan sağlanıyor. Onlardan güzel geri dönüşler alıyoruz. LGS kısmında 30 derslik var. Dersliklerin her biri 16 kişiliktir. Milli Eğitim Bakanlığının 18 öğretmeni var. 15 de gönüllü öğretmenimiz görev yapıyor. Öğrencilerimiz burada yatılı olarak kalıyor.

Sabah 07.30'dan akşam saat 22.30'a kadar planlı bir eğitim sistemi uygulanıyor. Öğrencilerimiz her zaman dilimini başlarındaki öğretmenleriyle dolduruyor. Rehberlik ve psikososyal destek saatleri de bulunuyor. 2 Haziran'a kadar var gücümüzle çalışacağız. Kırtasiye ve kaynak kitap konusunda hiçbir eksiğimiz yok. Fiziksel yapı anlamında da her şeyimiz dört dörtlük."

Öğrenciler için bir eğitim kampüsü gibi oldu

Antakya NATO Çadır Kenti'nde YKS Bölümü'nden sorumlu olan Piri Reis Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Çerçi de çadır kentte öğrenciler için yatılı okul sistemine benzer bir eğitim modelinin uygulandığını ifade etti.

Hatay'da LGS ve YKS öğrencileri için eğitim kampüsü hazırlandı

Ders, etüt, sosyal etkinlik gibi birçok eğitimin planlı olduğunu aktaran Çerçi, şunları kaydetti:

"Görsel sanatlar, müzik odası, bilişim teknolojileri odası, spor etkinlikleri için bölümler de bulunuyor. Öğrenciler için tam bir eğitim yuvası. Bütün çadırlarda iklimlendirme sistemi var. Derslikler dışındaki çadırlarda 8 kişilik ranzalar var. Öğrencilerin her birinin kendi dolabı var. Yemeklerinin kalitesi iyi. 24 saat sıcak su imkanı sunuluyor. Burası YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler için bir eğitim kampüsü gibi oldu. Yatılı okuldaki her türlü imkan var. Öğrencilere ise sadece ders çalışmak düşüyor."

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