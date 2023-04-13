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Bakan Kirişçi: Kahramanmaraş 12 bin 557 canını kaybetmiş bir şehir

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, "Büyük bir enkazı olan ve bu enkaz altında 12 bin 557 canını kaybetmiş bir şehirdeyiz." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 15:40, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 16:20
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Bakan Kirişçi: Kahramanmaraş 12 bin 557 canını kaybetmiş bir şehir

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı. Yerel ve ulusal basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Kirişçi, depremlerin merkezinde 12 bin 557 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Kirişçi, Devlet Su İşleri ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait deprem bölgelerinde 15 binin üzerinde personelin aktif çalıştığını belirtti.

"12 bin 557 canını kaybetmiş bir şehirdeyiz"

Depremlerin 104 milyar dolarlık hasara yol açtığını ifade eden Kirişçi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Büyük bir enkazı olan ve bu enkaz altında 12 bin 557 canını kaybetmiş bir şehirdeyiz. Bu şehri bahsetmiş olduğum 104 milyar dolarlık 2 trilyon liraya tekabül eden bu hasarla ilgili de Allah'ın izniyle bundan en fazla kendi payına düşeni alıp ve bulunduğu noktanın çok çok ötesinde, bir kent yerleşimi noktasında sanayi ile ilgili atılan adımlar noktasında, sağlık konusunda ve eğitimle ilgili diğer alanlarda, bu konularda bu şehir, bunların azamisinden yararlanabilen bir şehir olacak. Kahramanmaraş, bunu ziyadesiyle hak eden bir şehir. Her zaman için doğrudan, haktan ve hakikatten yana durmuş; hükümet olarak AK Parti'yi de en büyük desteği veren iller sıralamasında ilk 3'de ilk 5'de yer almış bir şehir."

"Bizim tarım ayağımız var bir de orman ayağımız var"

Bu milletin kendi kaynaklarıyla kazandırılmış makine parkı ve yine bu milletin vermiş olduğu vergilerle maaşları ödenen çalışanlarının olduğunu anlatan Bakan Kirişçi, "15 binin üzerinde personelimiz ve 5 binin üzerinde de makinalarımız aktif olarak hem DSİ'nin (Devlet Su İşleri) hem de OGM (Orman Genel Müdürlüğü) olmak üzere bu makinalar sahada bilfiil görevler ifa ettiler. Bu konulara ilişkin DSİ ve OGM adına söylüyorum. Bu çalışmaları devam edecek. Ben koordinatör bakan olarak Adana'dan başladım. Önce Hatay'daydım sonra Adana'ya geldim. Adana'dan sonra 11 ilin tamamıyla ihtiyaçları belirlemek adına. Bizim tarım ayağımız var bir de orman ayağımız var" dedi.

"Gerçekten büyük bir başarı hikayesi var"

Resmi prosedüre göre hasarlı binaların yıkılacağını ifade eden Kirişçi, Her iki tarafta da bizim hem orman köylüsüne hem de çiftçilerimize yapmamız gereken çalışmalar vardı. Bazı binalar bu yıkılma konusunda halen o resmi prosedür devam ettiği için tamamlandığında inşallah bunların hepsi yıkılacak. Bütün konularda bu şehrin ihtiyaçları bir bir hayata geçirilmeye devam edecek. Şu anda 67'nci gündeyiz. Gerçekten büyük bir başarı hikayesi var" diye konuştu.

Bakan Kirişçi, şehir merkezine ve kırsal alanlara kalıcı konutların bir yılda tamamlanacağını ve afetzede vatandaşları da mutlu etmek istediklerini sözlerine ekledi.

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