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Giresun'da İl Özel İdaresi'nde 4 üst düzey görevliye soruşturma

Giresun Valiliğinde bulunan konferans salonundaki ses ve görüntü sisteminde yapılan bakım ve onarım sonrası mikser ve amfi cihazları yeni alınmış gibi göstererek faturalandıran İl Özel İdaresi'nde görevli üst düzey 4 kişi hakkında açılan soruşturmayla ilgili İl Özel İdaresi'nden açıklama yapıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 16:26, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 16:28
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Giresun'da İl Özel İdaresi'nde 4 üst düzey görevliye soruşturma

Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş'un talimatıyla İl Özel İdaresi'nde görevli üst düzey 4 kişi hakkında soruşturma açıldığını doğrulayan açıklamada, kamuyu zarara uğratılmadan tedbir konulduğu belirtildi.

Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili İbrahim Karaca yaptığı yazılı açıklamada, "Giresun Valiliği Hükümet Konağı toplantı Salonu ses ve görüntü sistemleri bakım ve onarımı işi 26.10.2020 tarihinde yapılmış olup, 17.01.2021 tarihinde Valilik Makamınca bahsi geçen işte sorumluğu olan kamu görevlileri hakkında araştırma ve soruşturma başlatılmıştır. Yapılan soruşturma sırasında Valilik kütüphane ve konferans salonuna 26. Ekim 2020 tarihinde ihale ile alınan malzeme ve cihazların ilgili firmaya teslim edilmesinin istenilmesi üzerine söz konusu malzeme ve cihazlar ilgili firmaya tutanak ile teslim edilmiş ve durum yazılı olarak idaremize bildirilmiştir. İlgili firma vermiş olduğu malzeme ve cihazlarını eksiksiz olarak teslim aldığını ve bu iş ile ilgili her hangi bir hak talep etmeyeceğini yazılı olarak bildirmesi üzerine idaremizce ilgili firmaya herhangi bir ödeme yapılmamış ve dolayısıyla kamu zararına sebebiyet verilmemiştir. Valilik Makamınca söz konusu dosyada sorumluluğu bulunan personeller hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. Maddesine istinaden gerekli soruşturma haber içeriğinde belirtildiği şekilde yapılmıştır. Netice olarak söz konusu iş ile ilgili yeni bir soruşturma açılmamıştır. Yapılan iş ve işlemler 2020 ve 2021 yıllarına aittir. İlgili firmaya herhangi bir ödeme yapılmamış ve kamu zararına yol açılmamıştır" denildi.

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