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Bazı Balkan siyasetçilerden AK Parti ile Erdoğan'a destek açıklaması

Balkan ülkelerinden siyasetçilerin yer aldığı heyet, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde AK Parti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamasında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 16:58, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 16:59
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Bazı Balkan siyasetçilerden AK Parti ile Erdoğan'a destek açıklaması

Bosna Hersek, Kosova, Makedonya ve Arnavutluk başta olmak üzere Balkan ülkelerinden siyasi parti genel başkanları, milletvekilleri, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret etti.

Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı'nda yapılan ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kabaktepe, Balkan halklarıyla ülkeleri, sınırları ve pasaportları farklı olsa da gönüllerinde, kalplerinde ve zihinlerinde hiçbir sınırın olmadığını, dostluklarının ve kardeşliklerinin devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 20 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde her daim Balkanlar'daki kardeşleriyle dayanışma içerisinde olduklarını anlatan Kabaktepe, "Biz, kendimizi sadece İstanbul'da değil aynı zamanda Bosna'da, Arnavutluk'ta, Makedonya'da, Batı Trakya'da, Selanik'te, Üsküp'te de tanımlıyoruz, buluyoruz. Bu birliktelik ve kardeşlik bundan sonra da devam edecek." dedi.

Kabaktepe, Türkiye ve İstanbul'un kültürel ve kalbi sınırlarının Bosna ile Makedonya'dan başladığına dair retorik cümleler kurduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ama bu sadece bir retorikten ibaret değil, bu bizim yaklaşımımız. Bu, bizim kardeşliğimizin yüzyıllarca önceki yıllara dayanan dostluğumuzun belirtisidir ve gölgesidir. Dolayısıyla bugün Türkiye Cumhuriyeti'mizin sınırları içerisinde 81 bir ilimizde yaşayan 85 milyon vatandaşımızla olan bağımız nasılsa Balkan coğrafyasındaki kardeşlerimizle olan bağımız ve ilişkimiz aynıdır. Tüm kardeşlerimiz hem kimlik hem coğrafi olarak bir birlikteliğin sembolüdür."

- "İnşallah bu seçim de AK Parti'nin galibiyetiyle sonuçlanır"

Kosova Adalet Partisi Genel Başkanı Ferit Agani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası etkiye sahip bir lider olduğunu, AK Parti'nin de 20 yılı aşkın bir süredir Türkiye'yi çok başarılı bir şekilde yönettiğini söyledi.

Türkiye'nin uluslararası barışın yanı sıra Kosova'nın ilerlemesi ve kalkınması için çaba gösterdiğini belirten Agani, "Önümüzdeki ay yapılacak seçimleri tebrik ediyorum. İnşallah bu seçim de AK Parti'nin galibiyetiyle sonuçlanır. Çağdaş demokrasiyle ilgili başta Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti'nin dünya için vermiş olduğu katkılar ortadadır." diye konuştu.

Arnavutluk Sosyalist Parti Milletvekili Hüseyin Blendi Klosi, Arnavutluk devletinin en önemli hareket temellerinden birisinin Türk ve Arnavut halkının dostluğu olduğunu kaydetti.

Balkan temsilcileri olarak Erdoğan'ın arkasında olduklarını belirtmek için geldiklerini ifade eden Klosi, "Balkanlar'daki barışın ve ekonomik kalkınmanın sağlanması, Türkiye'de tekrar AK Parti'nin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasıyla netleşecek ve sağlamlaşacaktır." dedi.

Karadağ Rojay Meclis Başkanı Almir Avdiç, Türkiye ne kadar güçlü olursa Balkanlar'a o kadar yardımcı olacağını söyledi.

Türkiye'nin güçlü olmasının sadece Türk halkı için değil, tüm dünya adına önemli olduğunu vurgulayan Avdiç, "Daima Türkiye'de istikrarın devamını temenni etmekteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye daha güçlenecektir, AK Parti de böylece iktidarda kalacaktır. Bu seçimde de tekrar AK Parti'nin iktidara geleceğine inanıyoruz. Bunun için dua ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "Güçlü bir Türkiye güçlü bir Balkanlar demektir"

Kuzey Makedonya'nın önceki dönemde Anayasa Mahkemesi Başkanı olan Salih Murat, Türkiye'nin sınırları içindeki büyüklüğünü kabul etmediklerini, Türkiye'nin Türkiye'den daha büyük olduğu inancını taşıdıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu aktaran Murat, "Bu seçimler Türkiye için ne kadar önem arz ederse Balkanlar için de o kadar önem arz etmektedir. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Balkanlar, güçlü mazlum dünyası, güçlü bir insanlık demektir. Dünyada dostluk ve kardeşliğin kazanmasına vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

Besa Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bilerim Seydiu, 14 Mayıs'taki seçimlerin sadece Türkiye'yi değil, Balkanları ve dünyayı ilgilendirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Türkiye değil, Balkanlar için de çok şey yaptığını ve barışa katkıda bulunduğunu anlatan Seydiu, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında durması gerektiğini bildirdi.

Yunanistan'dan eski Batı Trakya Milletvekili Ahmet Hacıosman ise Türkiye'nin güçlü oluşunun Balkanların, dünyanın ve mazlumların güçlü olması anlamına geldiğini belirtti.

Hacıosman, "İnşallah 14 Mayıs Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferine zaferler katacaktır. Şimdiden mübarek olsun." şeklinde konuştu.

Basın açıklamasında, Tetova Meclis Başkanı Bessar Durmişi, Kosova Milletvekilleri Visar Korenica ile Eman Rahmani, Arnavutluk Milletvekili Anduel Tahiraj, Arnavutluk Başbakan Danışmanı Sinan İdrisi, Kuzey Makedonya önceki dönem bakan yardımcısı Sedat Süleymani, Kuzey Makedonya Ensar Derneği Başkanı Süleyman Baki ile Şehit Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet de yer aldı.

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