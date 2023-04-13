Üzerine kaya düşen otomobilde ölen öğretmenlerin yakınlarından okula ziyaret

Meteoroloji paylaştı: Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
Meteoroloji paylaştı: Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
%0 faizli 12 ay taksitli 25.000 TL!
%0 faizli 12 ay taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Gram altında yükseliş durmuyor! 13 ayın zirvesinde
Gram altında yükseliş durmuyor! 13 ayın zirvesinde
Giresun'da İl Özel İdaresi'nde 4 üst düzey görevliye soruşturma
Giresun'da İl Özel İdaresi'nde 4 üst düzey görevliye soruşturma
Okullarda ikinci ara tatil öncesi son ders zili yarın çalacak
Okullarda ikinci ara tatil öncesi son ders zili yarın çalacak
Fiyatı sürekli artan otomobil altın oldu
Fiyatı sürekli artan otomobil altın oldu
YSK tarafından cumhurbaşkanı seçim pusulası onaylandı
YSK tarafından cumhurbaşkanı seçim pusulası onaylandı
OHAL kapsamında afet ve acil durum yönetimi alanında tedbirler alındı
OHAL kapsamında afet ve acil durum yönetimi alanında tedbirler alındı
Et ve Süt Kurumu taklitlerine rekor ceza
Et ve Süt Kurumu taklitlerine rekor ceza
Hükümetin kamu işçileri için zam teklifi belli oldu
Hükümetin kamu işçileri için zam teklifi belli oldu
Dönüşüm kredisinde faiz destek oranı ve limit yükseltildi
Dönüşüm kredisinde faiz destek oranı ve limit yükseltildi
Ara tatil kaç gün olacak?
Ara tatil kaç gün olacak?
11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı
Asgari ücretliye Temmuz zammı
Asgari ücretliye Temmuz zammı
Erdoğan'dan kamu bankalarına 'Togg'a özel kredi' çağrısı
Erdoğan'dan kamu bankalarına 'Togg'a özel kredi' çağrısı
Emekli maaş ve ikramiyeleri yarın ödenmeye başlanacak
Emekli maaş ve ikramiyeleri yarın ödenmeye başlanacak
Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 12 bin dolarlık uçak göndermesi
Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 12 bin dolarlık uçak göndermesi
Sağanak nedeniyle iki ilde eğitime 1 gün ara verildi
Sağanak nedeniyle iki ilde eğitime 1 gün ara verildi
'Sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları, mahşeri vicdana havale ediyoruz'
'Sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları, mahşeri vicdana havale ediyoruz'
Demirtaş'tan mahkeme heyetine tehdit: Sadece gününü bekliyoruz
Demirtaş'tan mahkeme heyetine tehdit: Sadece gününü bekliyoruz
Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Hakkari'de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erdoğan'dan 'Kandil' tepkisi: Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi?
Erdoğan'dan 'Kandil' tepkisi: Kemal ve yavrularına destek verilebilir mi?
Tarım Bakanlığı çiftçilere 'ithal' tohumu dayatıyor!
Tarım Bakanlığı çiftçilere 'ithal' tohumu dayatıyor!
Gram altın tarihi zirvesine yakın
Gram altın tarihi zirvesine yakın
Ak Parti Samsun milletvekili adayı, adaylıktan çekildi
Ak Parti Samsun milletvekili adayı, adaylıktan çekildi
İletişim Başkanlığı: MB, Kapalıçarşı'dan döviz alım satım işlemi yapmıyor
İletişim Başkanlığı: MB, Kapalıçarşı'dan döviz alım satım işlemi yapmıyor
Yurt dışında sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
Yurt dışında sandık kurulacak temsilcilikler ve oy verme tarihleri açıklandı
İkinci el otomobilde satışlar da fiyatlar da arttı
İkinci el otomobilde satışlar da fiyatlar da arttı
Seçimler takım elbise satışlarını artırdı
Seçimler takım elbise satışlarını artırdı
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı
Hatay'da binalar yerini meydanlara bıraktı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Üzerine kaya düşen otomobilde ölen öğretmenlerin yakınlarından okula ziyaret

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobilde ölen öğretmenlerin yakınları, öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 17:20, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 17:21
Yazdır
Üzerine kaya düşen otomobilde ölen öğretmenlerin yakınlarından okula ziyaret

Feke ilçesi yolunda, 6 Nisan'da meydana gelen heyelanda, üzerine kaya devrilen otomobilde hayatını kaybeden öğretmenler Pınar Kılıç, Rahime Topak ile Dilek Altıparmak'ın yakınları Himmetli İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Merhume öğretmenler, ailelerin ve öğrencilerin katılımıyla sınıflarında anıldı. Öğrenciler, ölen öğretmenleri için yazdıkları şiirleri okudu.

Dilek Altıparmak'ın annesi Fatma Altıparmak, müdür yardımcısının odasında yer alan kızının fotoğrafının önüne çiçek bıraktı.

Daha sonra Dilek Altıparmak'ın annesi Fatma, babası Emin, kardeşleri Fatih ve Şirin Altıparmak, Pınar Kılıç'ın eşi Muhammed Ali Kılıç ve Rahime Topak'ın eşi Mehmet Topak, yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri öğrencilere dağıttı.

Himmetli İlkokulu ve Ortaokulunda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak, seyir halinde oldukları otomobilin üzerine 6 Nisan'da Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber