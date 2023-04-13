Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Hangi sözünde durdun ki sana inanalım

Bozdağ, Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Türkiye, Şanlıurfa ve Türkiye Yüzyılı için "Doğru zaman, doğru adam, Recep Tayyip Erdoğan" dediklerini ifade eden Bozdağ, Şanlıurfa milletvekili adaylarıyla birlikte, beraber koşacaklarını, çalışacaklarını; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücüne güç katmak için gayret sarf edeceklerini vurguladı.

Şanlıurfa'nın tarihin, sanatın, medeniyetin hazinesi olduğunu söyleyen Bozdağ, kente ve Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Bekir Bozdağ, dışlayan, ayrımcılık yapan değil, bütün Şanlıurfa'yı gören bir anlayışla çalışacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından Türkiye'nin yüklü gündemini omuzlarına alarak yollarına devam edeceklerini söyleyen Bozdağ, bölge ayrımcılıklarına son verdiklerini, iller arası gelişmişlik farklılıklarını ortadan kaldırmak için tarihi adımlar attıklarını anlattı. Bekir Bozdağ, bölünmüş yolun ve diğer hizmetlerin sadece İstanbul'da, İzmir'de değil, Türkiye'nin dört bir yanında başlatıldığını kaydetti.

Son 21 yılda Şanlıurfa'nın, Güneydoğu Anadolu'nun değiştiğini anlatan Bozdağ, yarın Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin daha güçlü olacağını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden Şanlıurfa'nın da etkilendiğini anımsatan Bozdağ, ana gündemin depreme dayanıklı yeni konutların inşası olduğunu bildirdi. Bekir Bozdağ, yeni dönemde Şanlıurfa'da kentsel dönüşümle konut stokunun da değiştirileceğini belirtti.

- "Bizim sözümüz sözdür"

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bizim sözümüz sözdür. Sayın Kılıçdaroğlu, 'İstanbul'dan bir kişi çıkmaz, çıkmayacak, söz, namus sözü' dedi. İstanbul'da kaç bin kişi ekmeğinden oldu. Ankara'da, İzmir'de başka yerlerde kaç bin kişi işinden oldu. 'Söz namustur' dedi, 'Gelin yakamdan tutun' dedi, şimdi tutmuş 'Ben söz veriyorum' diyor. Sen hangi sözünde durdun ki sana inanalım. İstanbul'da şu kadar konut yapacaktınız, İzmir'de temel attın, temeli attığın gibi duruyor. Biz bir yılda konutları teslim ettik. Siz hangi sözünüzü tuttunuz da sizin bugün verdiğiniz söze Şanlıurfalılar, aziz milletimiz itimat etsin, 'Bunlar sözünün eri adam' desin. Var mı tuttuğu söz? Yok ama 'söz söz' diye diye milleti aldatmaya gayreti çok yüksek. Biz ne aldatan, ne aldanan olacağız. Aldatmadık da aldanmadık da aldatmayacağız da."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise verdiği sözleri tuttuğunun altını çizen Bozdağ, 14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki seçim, büyük bir seçimdir. Çok önemli bir seçimdir. Esasında küresel emperyalistlere karşı yerli ve milli duruşun bir mücadelesidir bu. Bir yanda 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol ağını 28 bin kilometreye çıkarmış Recep Tayyip Erdoğan var aday olarak, öbür yanda İstanbul'dan Ankara'ya yürümüş bir Kılıçdaroğlu var. Bir yanda Türkiye'ye ilk yerli, milli otomobilini kazandırmış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var, öte yanda 'Yapamazlar, edemezler, nerede fabrika, nerede Togg' diyen zihniyeti temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu var. Seçim bunların arasında. Şanlıurfalı, palavra atanı mı, sözünü tutanı mı tutacak? Elbette sözünü tutanı tutacak. Bir yanda 25 olan havalimanını 57'ye çıkaran Recep Tayyip Erdoğan var, öte yanda 'Bu kadar havaalanına ne ihtiyacımız var?' diye kükreyen Kılıçdaroğlu var. Bunların ufku bu kadar. Bir metre ötesini göremeyen, Türkiye'yi bırakın kendi sokağını okuyamayan kör bir zihniyeti temsil ediyor. Bir yanda kendi İHA'mızı, SİHA'mızı, Kızılelma'mızı, İHA-SİHA gemisini yapan Sayın Recep Tayyip Erdoğan var, öte yanda 'İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız' diyen Kılıçdaroğlu ve ekibi var. Bir yanda Amerika'nın, Avrupa'nın insin diye dört gözle beklediği Erdoğan var, öte yanda ABD'nin, AB'nin, terör örgütlerinin peş peşe destek açıklayıp kazanırsa bayram yapacakları Kılıçdaroğlu var. Ben soruyorum, terör örgütlerine, ABD'sine, AB'sine bayram mı yaptıracağız, yoksa o gece, 14 Mayıs akşamı onlara dünyayı dar eden Erdoğan'ı yeniden başkan mı yapacağız? Cumhurbaşkanı'mızı yeniden daha güçlü başkan yapacağız. Bir yanda ramazanda Mescid-i Aksa'yı bombalayan İsrail'in Cumhurbaşkanı'na 'One minute' diyerek canlı yayında ona meydan okuyan Erdoğan var, öbür yanda onların önünde el pençe divan durmayı diplomasi zanneden ilkel zihniyet var. Bir yanda 'Dünya beşten büyüktür' diyen bir büyük lider var, öbür yanda Amerika politikalarına şimdiden Türkiye'nin aleyhine olduğu halde uyacağını açıklayan ilkesiz bir siyaset var."

- "Hiçbir güç aziz milletimizin daha güçlü geleceğe yürümesine mani olamayacaktır"

Türkiye'nin gideceği rotayı milletle birlikte belirleyeceklerini ifade eden Bozdağ, 14 Mayıs seçimlerinin, Türkiye'nin güçlü, müstakil ve tam bağımsız olma yolunda attığı tarihi adımları koruma ve ileriye taşıma ya da bu adımların önünü kesme, kestirme seçimi olduğunu belirtti.

Bozdağ, "Türkiye'nin önünü hiç kimse durduramayacak. Hiçbir güç aziz milletimizin daha güçlü geleceğe yürümesine mani olamayacaktır." diye konuştu.

Son 20 yılda Şanlıurfa'da yapılan yatırımları anlatan Bozdağ, bugün dünle mukayese edilemeyecek bir Şanlıurfa'nın bulunduğunu söyledi.

Bozdağ, "Şimdi bunlar konuşuluyor, havaalanı yapılıyor, 'Soğan parası var mı?' diyor. Havaalanında çalışılıyor, oradan soğan da yemek de oluyor. Hızlı tren yapıyoruz, orada çalışılıyor, ekmek oluyor. Vergi, prim alıyoruz, vatandaşın sofrasına bereket oluyor. Baraj yapıyoruz, bereket oluyor ama bunlara bakarsanız 'Bunların hiçbirini yapmayın.' Ne yapacağız? Bu paraları ne yapacağız? Bizden önce de bu ülkenin bütçesi vardı, birilerinin cebine gitti. Biz şimdi bu paralarla milletin ekonomisini, yollarını, ihtiyaçlarını ayağa kaldıran, daha iyi karşılayan adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, aldatmak için söz vermediklerini, Şanlıurfa ve Türkiye'yi büyütmeye, geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Şanlıurfa'dan AK Parti Milletvekili adayı olan Bozdağ'ın konuşmasının ardından milletvekili adayları tanıtıldı. Bozdağ ve diğer milletvekili adayları partilileri selamladı. Programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ve çok sayıda partili katıldı.

- Bozdağ, Şanlıurfa'ya Togg'la geldi

Bozdağ, Şanlıurfa'ya Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'la geldi. Şanlıurfa girişinde partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Bozdağ, daha sonra programın yapıldığı Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'na geçti. Kentin girişinden spor salonuna kadarki güzergahta vatandaşlar Togg'a büyük ilgi gösterdi. Program süresince de Spor Salonu önüne park edilen Togg'la vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.