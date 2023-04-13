Bakan Özer: Tüm ilçelerde Bilim ve Sanat Merkezi kuracağız

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Bakan Özer, Valilik Toplantı Salonu'nda İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Özer, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, "Ordu'nun eğitim kalitesini nasıl artırabiliriz?" odaklı kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini, daha önceki ziyaretinde de benzer bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Ordu'ya çok ciddi yatırımların hayata geçirildiğini ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özer, "Okullarımız yapılmış, ihale süreçleri çok hızlı bir şekilde ilerlemiş ve vermiş olduğumuz yatırımlar hemen hemen büyük oranda tamamlanmış, gerçekten bunu görmekten memnum oldum." diye konuştu.

Ordu'da 2023 yılında eğitimdeki yatırım miktarının 491 milyon lira olduğunu ifade eden Özer, "Biz bugün kapsamlı değerlendirmemizden sonra Ordu'muza 1 milyar 305 milyonluk ilave yatırım yaparak bu 491 milyonluk yatırımı 1 milyar 796 milyar liraya çıkarmış bulunuyoruz. Öncelikle bu yatırımların Ordu'muza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Bakan Özer, bu kapsamda Atınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde 24 derslikli ortaokul, Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 derslikli Anadolu Lisesi, 16 derslikli ilkokul, Yenimahalle'ye 12 derslikli ilkokul, Karşıyaka Mahallesi'ne 12 derslikli özel eğitim okulu, Altınordu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 200 kişilik öğrenci pansiyonu, Altınordu Ordu Hükümet Konağı Anaokulu yapımının gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Fatsa ilçesinin Ayazlı Mahallesi'nde 24 derslikli ilkokul, Dolunay Mahallesi'nde 24 derslikli ilkokul, Kurtuluş Mahallesi'ne 16 derslikli imam hatip ortaokulu yapma kararı aldıklarını aktaran Özer, Ünye ilçesinin Gölevi Mahallesi'ne 24 derslikli ortaokul, Atatürk Mahallesi'ne 12 derslikli ortaokul yapmayı kararlaştırdıklarını belirtti.

Özer, Çatalpınar ilçesinde meslek lisesi için 100 kişilik öğrenci pansiyonu yapmayla ilgili süreci başlattıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Kabataş ilçemizde 8 derslikli Anadolu Lisesi, bu derslik sayısı değişebilir, belki 12 olabilir, bununla ilgili çalışmayı arkadaşlar nihayetlendirecekler. Yine Korgan ilçemizde 12 derslikli özel eğitim uygulama okulu, yine Perşembe ilçemizde Perşembe Sakin Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine 80 yataklı uygulama otelini inşallah bugün itibarıyla yatırım programına dahil etmiş bulunuyoruz. Bunları yarın itibarıyla da ihale onaylarını verip gerekli ihaleye çıkacak miktarları da Ordu ilimize aktarmış olacağız."

Ordu'daki tüm okulların çatı, ıslak zemin ve büyük onarımlarıyla ilgili revizyondan geçirmek üzere 150 milyon liralık ilave bir kaynağı aktardıklarını belirten Özer, "Yine yıkım yapımla ilgili çalışmalarda gerçekten Sayın Vali'mize teşekkür ediyorum, çok hızlı bir şekilde mesafe alınmış, artık hemen hemen nihayetlenmiş. İlave güçlendirmeler çıkabilir diye 75 milyonluk kaynağı daha Ordu'muza ilave ettik." şeklinde konuştu.

Özer, Bakanlık olarak en önemsedikleri projelerden birinin Köy Yaşam Merkezleri, yani eski köy okullarının tekrar hayata geçirilmesi olduğuna işaret ederek, "Çünkü bu okulları biz Bakanlık olarak sadece köy ilkokulu, anaokulu olarak kullanma değil aynı zamanda köydeki vatandaşlarımızın da Halk Eğitim kurslarıyla yaşam becerilerini artıracak bir merkeze dönüştürüyoruz. Yani Köy Yaşam Merkezlerinde bir veli ile çocuğunu aynı çatı altında bir araya getiriyoruz." dedi.

- "Bu yılın sonuna kadar tüm köy okullarını hızlı bir şekilde açacağız"

Bununla ilgili 2022 yılında 2 bin köy okulunun Köy Yaşam Merkezine dönüştürülmesiyle ilgili hedef koyduklarını anımsatan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a şükür şu ana kadar 2 bin 237 tane Köy Yaşam Merkezini ülkemize kazandırdık ve bu yılın sonuna kadar da tüm köy okullarını hızlı bir şekilde açacağız. Ama Ordu ile ilgili ayrı bir şey yapacağız, bir ay içerisinde köy okullarının tamamını Allah'ın izniyle tekrar eğitime, köydeyse köyde, büyükşehir kapsamında mahalledeki o kullanılmayan köy okullarının hepsini Köy Yaşam Merkezi olarak dönüştürerek vatandaşımızın, öğrencilerimizin kullanımına açacağız."

Mahmut Özer, Bakanlık olarak özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerini desteklemek için ilave destek mekanizmaları sundukları Bilim ve Sanat Merkezlerine işaret ederek, hem akademik, hem sanatla ilgili beceriye sahip öğrencilere bu becerilerinin geliştirilmesi için ilave destekler sağladıklarını söyledi.

Bakanlık olarak politikalarının Bilim ve Sanat Merkezlerinin erişilebilirliğini artırmak olduğunun altını çizen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani çok az sayıda Bilim ve Sanat Merkezine bir sürü noktadan büyük mesafelerle erişilmesi değil, yatayda Bilim ve Sanat Merkezlerini tüm noktalara dağıtabilmek ve erişimini kolaylaştırmak. Bunun için Bilim ve Sanat Merkezi sayısını gerçekten son zamanlarda çok fazla artırdık, 500'lere yaklaştırdık ama bir prensip kararı aldık, sadece Ordu'da değil, inşallah yıl sonuna kadar Türkiye'de tüm ilçelerimizde Bilim ve Sanat Merkezlerini kuracağız ama Ordu'da çok daha hızlı bir şekilde kuracağız. İnşallah arkadaşlar çalışmaya başladılar, bir ay içerisinde Bilim ve Sanat Merkezi olmayan tüm ilçelerimizde Bilim ve Sanat Merkezi kuracağız."

- "Ordu'muza bir özel eğitim kampüsünü de kazandıracağız."

Özer, Ordu için ayırdıkları bütçeye dahil etmedikleri yeni bir yatırımın olacağı bilgisini vererek, bununla ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesinin arsa teminiyle ilgili çalışma yapacağını belirtti.

Bu kapsamda Ordu'ya Türkiye'nin en donanımlı özel eğitim kampüsünü kazandıracaklarını ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Bu özel eğitim kampüsünde, özel eğitimle ilgili her türlü eğitim birimi olacak. Özel eğitim anaokulu, özel eğitim uygulama okulu, ilkokul, ortaokul, lise kademesi, özel eğitim meslek okulu, otizmle ilgili rehabilitasyon merkezleri, farklı alternatif destekleyici mekanizmaların sunulduğu tüm merkezlerin olduğu ama aynı zamanda özel eğitime ihtiyacı olan vatandaşlarımızın çocuklarını oraya getirdikleri zaman, vakitlerini nitelikli bir şekilde, Halk Eğitim kursları alacak, orada münazara yapacak, arkadaşlarıyla sosyalleşecek bir şekilde, mekanları da ihtiva edecek şekilde gerçekten çok prestij bir proje olarak Ordu'muza bir özel eğitim kampüsünü de kazandıracağız."

Özer, Ordu'da sadece merkezde değil, 19 ilçenin tamamında zaten iyi noktaya gelmiş olan eğitim kalitesini çok daha ileri noktalara taşımak, Ordu'yu sadece ilçeler arasında rekabet eden bir şehir değil, ulusal ölçekte diğer illerle rekabet eden, dünyadaki akranlarıyla rekabet eden bir eğitim sistemine sahip çok donanımlı bir kent yapmak için Bakanlık olarak her türlü imkanı seferber edeceklerini vurguladı.

Toplantıya, Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu milletvekilleri Metin Gündoğdu ve Ergun Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş ve diğer ilgililer katıldı.