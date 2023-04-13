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Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir reform hareketidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yarıda bırakılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Milletin huzuru için devletimizin birliği için milletimizin tekrar ayağa kalkmış büyük bir Türkiye olma hedeflerini gerçekleştirmek için bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamında ülkemiz açısından yarar bulunmaktadır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Nisan 2023 18:42, Son Güncelleme : 13 Nisan 2023 18:43
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Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir reform hareketidir

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen deprem konutları temel atma ile 1442 konut, 250 köy evi ve 47 dükkanın anahtar teslim törenine katıldı.

Burada konuşan Bahçeli, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana milletçe acı içerisinde olunduğunu, büyük üzüntü yaşandığını, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını anımsattı.

Bahçeli, Türkiye'nin artık normalleşmeye başladığını, devletin, güçlü yönetimin, milletin büyük dayanışmasıyla Türkiye'nin yeniden ayağa kalktığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir reform hareketi olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Uzun yıllardan beri çok partili dönem içerisinde koalisyonlarla yönetilen bugün de siyasi hayat olarak paramparça hale gelmiş 1,5 yıldan beri de bir araya gelmenin çabasını gösterenler bu büyük afeti ortadan kaldıracak bir güce, akla, cesarete sahip değillerdir. Onun için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yarıda bırakılmamalı. Milletin huzuru için devletimizin birliği için milletimizin tekrar ayağa kalkmış büyük bir Türkiye olma hedeflerini gerçekleştirmek için bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamında ülkemiz açısından yarar bulunmaktadır. Onun için 30 gün sonra millet iradesi bir tercihte bulunacaktır. Bir yanda cumhurbaşkanı seçilecek, diğer yanda TBMM oluşacaktır ama bir şeye dikkat etmek lazım. Meclis geçmişte de vardı ama Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 5 yılda başarılı uygulamayla milletimizin huzurundadır."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Her zorluğu olduğu gibi bu zorluğu da birlikte aşacaklarını belirten Destici, "Birbirimize kenetlendiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey yok, aşamayacağımız hiçbir zorluk olmayacaktır. 14 Mayıs'ta 2 seçimi birlikte yaşayacağız. Gayemiz ülkenin bütünlüğünü muhafaza etmek. Siz kıymetli vatandaşlarımızın istikbali, refahını, zenginleşmesini, mutluluğunu, huzurunu sağlamak. İnanıyorum ki cumhurbaşkanlığı seçiminde 1. turda saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar seçeceğiz. Malatya bugüne kadar hep Cumhur İttifakı'na büyük güç verdi, bundan sonra da bu gücün artarak devam edeceğine inanıyorum. Cumhur İttifakı partilerimiz sizlerin vereceği oylarla, Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturmaya devam edecek." diye konuştu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da deprem felaketinde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara şifa diledi.

14 Mayıs seçimlerinin Türk milleti için çok önemli bir yol kavşağı olduğunu dile getiren Aksakal, "Geçmiş dönemlerdeki yaşanan sağ sol seçimi değil vatan millet seçimidir. Bizler Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız emaneti Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma sözünü vermiş bir milletiz. Onun yolunda yürüyen Bülent Ecevit'in evlatları olarak bu bayrak inmez, vatan bölünmez diyerek siyaset yapan insanlarız. Kol kola, omuz omuza, bayrağımızı şanlı gönderinde dalgalandırmaya devam edeceğiz." dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise Allah'ın bir daha böyle bir afet yaşatmaması temennisinde bulundu. Depremin yaralarının hep birlikte sarılacağını belirten Yapıcıoğlu, "El ele tutuşarak inşallah bu felaketin yaralarını birlikte saracağız. Bugün bu yaraların kısmen sarıldığını ve bundan sonra da yaraların sarılma işleminin hızlı şeklide devam edeceğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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